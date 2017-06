Han Solo, Lucasfilm 'insoddisfatta' di Alden Ehrenreich?

Di Federico Boni lunedì 26 giugno 2017

Ancora problemi per lo spin-off di Star Wars dedicato a Han Solo.

Han Solo, parla Ron Howard: 'è una piccola opportunità che mi è capitata' Ron Howard parla per la prima volta della regia del 2° spin-off Star Wars dedicato a Guerre Stellari. Dopo aver cacciato Phil Lord e Chris Miller e assunto Ron Howard, proseguono i problemi legati al 2° spin-off ufficiale di Star Wars. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, in casa Lucasfilm non sarebbero soddisfatti neanche di Alden Ehrenreich, annunciato giovane protagonista negli abiti di Han Solo.

Lo studios avrebbe addirittura assunto un coach di recitazione per ottenere una performance migliore dal giovane attore, visto anche in Ave Cesare dei fratelli Coen, a loro dire 'frenato' dalla visione cinematografica di Lord e Miller, ormai ex registi della pellicola. I due, rumor alla mano, avevano lasciato ampio spazio all'improvvisazione delle proprie stelle, forzando esageratamente la mano sul lato 'comico' della pellicola.

Non contenta, la LucasFilm aveva cacciato anche il montatore Chris Dickens per sostituirlo con Pietro Scalia, 2 volte premio Oscar nonché celebre collaboratore fidato di Ridley Scott. Peccato che neanche Scalia fosse riuscito a far tornare sui binari giusti Lord e Miller, arrivati allo scontro totale con lo sceneggiatore Lawrence Kasdan, desideroso semplicemente che i due si attenessero allo script. Visto l'andazzo, Kathleen Kennedy ha fatto fuori i due registi per affidare l'intera baracca a Ron Howard, di nuovo sul set a partire dal 10 luglio prossimo.

Fonte: TheWrap