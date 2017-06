The Conjuring 3, niente regia per James Wan: David Leslie Johnson allo script

Di Federico Boni martedì 27 giugno 2017

The Conjuring 3 in pre-produzione.

The Crooked Man, arriva un nuovo spin-off di The Conjuring Dopo Annabelle e The Nun, arriva un 3° spin-off tratto dalla saga horror L'Evocazione - The Conjuring. 'The Crooked Man'. In attesa di Annabelle 2, The Nun e The Crooked Man, il franchise horror The Conjuring procede con il 3° capitolo, attualmente in pre-produzione per volere di Warner Bros. Pictures / New Line Cinema. Secondo quanto riportato da Deadline James Wan non tornerà in cabina di regia, mentre David Leslie Johnson, già visto all'opera con lo script del 2° capitolo, scriverà anche questo 3° episodio.

Wan, attualmente al lavoro su Aquaman, produrrà il film insieme a Peter Safran. Immancabili protagonisti, ovviamente, Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Famiga). I due film de l'Evocazione e il primo Annabelle hanno incassato la bellezza di 895 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget complessivo di 66,5 milioni di dollari.

Una vera gallina dalle uova d'oro per la Warner, tanto dall'aver generato non solo sequel ma anche spin-off a rotta di collo. Se Annabelle: Creation uscirà ad agosto, il 2° spin-off ufficiale The Nun di Corin Hardy, con Taissa Farmiga mattatrice, arriverà in sala tra un anno, mentre The Crooked Man nel 2019.

Fonte: Comingsoon.net