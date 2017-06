"Calibro 9... 45 anni dopo", Toni D'Angelo annuncia il rifacimento all'Ischia Film Festival

Cult del 1972 scritto e diretto da Fernando Di Leo, con Gastone Moschin, Barbara Bouchet, Mario Adorf e Philippe Leroy protagonisti, Milano Calibro 9 andrà incontro ad un rifacimento. Ad annunciarlo Toni D'Angelo, regista di Falchi, direttamente dall'Ischia Film Festival 2017.

"Ho iniziato la preparazione di Calibro 9, non un remake ma la stessa storia raccontata 45 anni fa, resa attuale. Quindi il film non comincerà con la famosa valigia piena di banconote, sostituita da transazioni finanziarie criptate. Ma in 45 anni non è cambiato comunque nulla: c'è la N'drangheta che ormai un'organizzazione criminale internazionale con forti legami con lo Stato e una Milano con un lato oscuro. Il gioco è proprio quello: raccontare come l'Italia sia sempre la stessa e dimostrare che un certo cinema di genere considerato di serie B era straordinario nella forma e nei contenuti. Sarà una co-produzione internazionale, ma ci vorrà un po' di tempo, dobbiamo iniziare ancora a scrivere, quindi credo che sarà pronto tra un paio d'anni".