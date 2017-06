Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore: trailer italiano del thriller noir di Robin Pront

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 giugno 2017

Le Ardenne: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thrilller di Robin Pront nei cinema italiani dal 29 giugno 2017.

Giovedì 29 giugno Satine Film porta nelle sale italiane Le Ardenne – Oltre i confini dell'amore, film belga che l'autorevole magazine Indiewire ha definito "tanto potente quanto 'Fargo', 'Trainspotting' e i primi lavori di Quentin Tarantino".

Il film è un thriller a tinte noir che ha ricevuto una candidatura all' Oscar come Miglior Film Straniero che ruota attorno ad una conturbante storia di rivalità tra due fratelli innamorati della stessa donna.

La trama esplora la relazione conflittuale che unisce due fratelli: emarginati dalla società, entrambi tentano, ognuno a modo suo, di ritrovare se stessi dopo una rapina finita male. Mentre Dave è scappato dalla scena del crimine senza guardarsi indietro, Kenneth si è fatto prendere, scontando la pena per entrambi con quattro anni di prigione. Una volta uscito, si rimette in contatto con il fratello e con la sua ex-ragazza per cercare di riconquistarla. Ma Dave ha un debito morale nei confronti del fratello, che gli farà pagare senza sconti.

Il film è diretto dal regista belga Robin Pront, al suo esordio cinematografico. La sceneggiatura, concepita in prima battuta come opera teatrale poi adattata per il grande schermo, è stata scritta da Pront insieme a Jeroen Perceval che è anche interprete del film nel ruolo di uno dei due fratelli, il rapinatore Dave scampato alla prigione. Il cast è completato da Kevin Janssen, nei panni dell'altro fratello Kenneth finito invece in prigione e la Veerle Baetens di Alabama Monroe che interpreta la donna contesa.