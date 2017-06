Ninna Nanna: trailer e poster del film con Francesca Inaudi e Nino Frassica

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 giugno 2017

Ninna Nanna: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Dario Germani e Enzo Russo nei cinema italiani dal 29 giugno 2017.

Il 29 giugno debutta nei cinema Ninna Nanna, il film diretto da Dario Germani e Enzo Russo, prodotto da Tonino Abballe (Girotondo) . Il film narra di Anita una donna realizzata, serena , amata e innamorata che diventa mamma e nella cui vita qualcosa s'incrina con l'arrivo della sua bambina gioia.

Nel cast Francesca Inaudi, Fabrizio Ferracane, Nino Frassica, Massimiliano Buzzanca, Salvatore Misticone, Guia Jelo, Luca Lionello e Maria Rosaria Omaggio.

Anita è un’enologa talentuosa che cura ogni acino d’uva come un figlio. Una giovane donna, amata e innamorata, pronta a divenire mamma. Almeno così crede. Come qualunque donna incinta, che una volta partorito, è convinta d’aver passato il peggio e di essere pronta a vivere la nuova veste di madre con gioia. Gioia, come il nome di sua figlia. Ma solo il nome. Perché nella vita serena ed equilibrata di Anita, fin dal primo momento della nascita della piccola, qualcosa s’incrina. Tanto che ai suoi occhi quella bambina diventa solo un minuto e ingrato “mostro”. Nella testa di Anita, la piccola Gioia è una minaccia per la relazione con Salvo, il suo tenero e premuroso compagno. Pronta a minare il suo amato lavoro e a riportare a galla fantasmi del passato. Una bambina che attenta la sua vita. La sua felicità. Una bambina a cui sopravvivere.