The Latin Dream: trailer e poster del dance-movie di Louis Medina

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 giugno 2017

The Latin Dream: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film musicale di Louis Medina nei cinema italiani dal 29 giugno 2017.

Il 29 giugno esce nei cinema The Latin Dream, il dance-movie italiano a ritmo di salsa diretto da Louis Medina.

Alla base della trama di The Latina Dream la storia di Fernando Sosa, ballerino uruguaiano specializzato in balli caraibici arrivato in Italia negli anni '90 per giocare a calcio diventato invece ballerino professionista, star internazionale con esibizioni in ben 48 Paesi e maestro di ballo con una sua scuola aperta a Buccinasco nel milanese.

Il cast del film oltre allo stesso Fernando Sosa include anche Chiquito, Shearley Ann Alicea, Marco Berretta, Jhesus Aponte​, Maykel Fonts e Alice Atzeni.

Le musiche del film sono a cura di Massimo Scalici, Giorgio Tramacere, Riccardo Rossini e con la partecipazione del maestro Victor Daniel.





Fernando (Fernando Sosa), famoso ballerino di danze caraibiche e la partner Sharon (Tatiana Bonaguro) formano una coppia imbattibile nel mondo delle competizioni di salsa. la frequentazione dei salotti d'alta classe oltre all'immagine del ballerino modello lo rendono schiavo di un'etichetta stilistica d'elite. la sua alta posizione sociale, lo costringe a interpretare con noiosa routine il ruolo del danzatore perfetto e quindi fernando vive la sua quotidianità nella costante attesa di una svolta che possa restituirgli entusiasmo e passione. l'incontro casuale con Carolina (Shearley Alicea), ballerina oltreché semplice ragazza di provincia acqua e sapone, gli farà scoprire il lato passionale e spontaneo della danza. questo stravolgimento a volte forzoso dai tratti affascinante gli consente di riscoprirsi innamorato di un'arte sincera e di una vita sorprendente. Fernando affermerà il suo talento illuminando le vicende con eccezionali coreografie. per la competizione più importante del mondo, non sarà facile battere gli avversari senza scrupoli, ma grazie all'amore tutto sara` possibile...