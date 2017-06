Justice League: action figure "Square Enix" del nuovo costume tattico di Batman

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 giugno 2017

Square Enix annuncia un nuova action figure del Batman di Ben Affleck con il costume "tattico" che indosserà nel film "Justice League".

Dopo l'ottimo Wonder Woman, il nuovo "Universo Esteso DC" avrà la sua prova del fuoco con Justice League che potrebbe essere cruciale per il proseguo del franchise di Zack Snyder.

Batman v Superman: nuova action figure Hot Toys dell'incubo di Batman Hot Toys annuncia una nuova action-doll del Batman di Ben Affleck nella scena "Knightmare".

Justice League è destinato ad essere il quinto film dell'UEDC e riunirà la trinità Superman/Batman/Wonder Woman con l'aggiunta di Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher) per fronteggiare la minaccia di Steppenwolf e del suo esercito di Parademoni.

Dopo la morte di Kal-El immolatosi nel finale di Batman v Superman: Dawn of Justice, toccherà a Bruce Wayne (Ben Affleck) e alla preziosa alleata amazzone Diana Prince assemblare rapidamente una squadra per contrastare la minaccia apocalittica che incombe sulla Terra.

Square Enix ha pubblicato un set di immagini di una nuova action figure della sua linea "Play Arts Kai" che ritrae Batman nel film Justice League con il suo nuovo costume tattico. La figure completamente posabile misura circa 25 cm in altezza e dispone di un set di mani intercambiabili, un Batarang e una pistola lancia-rampino. La figure include anche una base a tema e un mantello in plastica articolabile. Questa particolare figure dispone della peculiare maschera con "occhiali" mostrata in alcune delle immagini promozionali e nei trailer del film.