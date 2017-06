Film italiani, novità: Augusto Fornari debutta con Cose che succedono, Una vita spericolata, Marco Ponti gira Una vita spericolata

Di Mr. Odo mercoledì 28 giugno 2017

Augusto Fornari debutta al cinema con Cose che succedono, mentre Marco Ponti lavora al suo Una vita spericolata.

Cose che succedono: il regista teatrale Augusto Fornari debutta dietro la macchina da presa per dirigere il nuovo film prodotto da Italian International Film con Vision Distribution, interpretato da Lino Guanciale, Stefano Fresi, Matilde Gioli e Libero De Rienzo. Il film racconta la storia di quattro fratelli, Alex (Lino Guanciale), i gemelli Oreste (Stefano Fresi) e Giacinto (Libero De Rienzo) e Fanny (Matilde Gioli) cresciuti in comodità in una bella villa di famiglia in campagna. Non potrebbero però essere più diversi l’uno dall’altro. Per aiutare Alex, in grave difficoltà economica, decidono di ricorrere all’unica soluzione possibile: vendere la casa paterna. Nessuno di loro può tuttavia immaginare che, il giorno dopo la firma dal notaio, possa accadere l’impensabile: il padre Sergio (Luigi Diberti), in coma da molti anni, si risveglia. I dottori sono categorici: per una buona ripresa è fondamentale che torni alla sua vita quotidiana circondato dall’affetto dei figli, dai ricordi e dagli oggetti a lui più cari. E adesso? Ai quattro fratelli non resta che una sola cosa da fare: fingere che la villa non sia mai stata venduta e recuperare in gran fretta mobili, cimeli di famiglia e persino l’amato cane…… (fonte Cinemotore)

Una vita spericolata: sono iniziate il 19 giugno a Moncenisio (To) le riprese del nuovo film di Marco Ponti, prodotto dalla Italian International Film con Rai Cinema, interpretato da Lorenzo Richelmy, Domenico Diele (attualmente impegnato con i problemi legati alla giustizia), Matilda De Angelis, Antonio Gerardi, Massimiliano Gallo, Michela Cescon, Gigio Alberti e Desiree Noferini. Il film, scritto da Marco Ponti, racconta la storia di Roberto (Lorenzo Richelmy), giovane meccanico pieno di debiti che vive in un paese che ormai stanno tutti abbandonando. Una richiesta di prestito negata dalla banca si trasforma casualmente in rapina e fuga con ostaggio! Roberto, insieme a BB (Domenico Diele) suo miglior amico ex campione di rally, e Soledad (Matilda De Angelis) teenager superstar, ora in disgrazia ma ancora famosissima, inizia una folle corsa attraverso l’Italia. Tra inseguimenti, spargimenti di sangue e di soldi, la loro fuga sarà seguita con trepidazione anche dall’opinione pubblica, schieratasi immediatamente dalla parte di questi piccoli Lebowski, trasformati in eroi dai social media. Le riprese del film si svolgeranno dal Piemonte alla Puglia, dal confine con la Francia al tacco dello Stivale. In sala nel 2018 distribuito da 01 Distribution.