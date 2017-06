Thor: Ragnarok - il trailer a 8-Bit di Thor 3

Di Pietro Ferraro giovedì 29 giugno 2017

Il trailer del terzo film Marvel dedicato al supereroe Thor in una intrigante versione a 8-Bit.

Il prossimo film Marvel in programma è Spider-Man: Homecoming in arrivo nei cinema il prossimo 6 luglio, ma molti sono in fervida attesa di Thor: Ragnarok in uscita il 25 ottobre, che potrebbe finalmente essere il film di Thor che stiamo aspettando da tempo. Questo terzo film in solitaria del Dio del Tuono (Chris Hemsworth) lo vedrà affiancato dall'Incredibile Hulk di Mark Ruffalo in un'abientazione "cosmica" che strizza l'occhio ai Guardiani della Galassia.

Thor: Ragnarok - nuovo trailer internazionale e rumor su Natalie Portman Il terzo cinecomic Marvel dedicato a Thor debutta nei cinema italiani dal 25 ottobre 2017

Oggi possiamo proporvi una intrigante versione a 8-Bit del primo teaser trailer di Thor: Ragnarok ed è fantastico quanto l'originale. Il video è stato condiviso da JoBlo Videos che non solo hanno convertito l'intero epico primo trailer di Thor 3 in una versione a 8 bit, ma hanno anche rielaborato in 8-Bit anche la canzone "Immigrant Song" dei Led Zeppelin.

Thor: Ragnarok non arriva nei cinema fino a ottobre, ma dovremmo avere un ulteriore assaggio del film dal Comic-Con di San Diego che aprirà i battenti il prossimo 21 luglio.