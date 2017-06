Al cinema dal 29 giugno: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 29 giugno 2017

Arrivano al cinema "Codice Criminale" con Michael Fassbender, il dramma romantico "Il tuo ultimo sguardo", il thriller "2:22 - il destino è già scritto", l'horror "Bedevil - Non installarla" e il dance-movie "The Latin Dream".

- Codice Criminale (Gran Bretagna 2017 - Drammatico / Crime - Durata 99 minuti) di Adam Smith con Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal, Rory Kinnear, Sean Harris. Trama: Criminali da generazioni, i Cutler vivono nella verde campagna del Gloucestershire. ricca contea nel sud-ovest della Gran Bretagna. Non riconoscono nessuna legge e vivono di rapine, corse d’auto ed inseguimenti con la polizia. Chad (Michael Fassbender) è tormentato tra il rispetto che nutre verso suo padre, il capobanda Colby (Brendan Gleeson), e il desiderio di dare una vita migliore a sua moglie Kelly e ai loro bambini. Quando Chad decide di abbandonare la sua vecchia vita e la banda per offrire un futuro diverso ai suoi figli, deve scontrarsi con la rabbia di Colby e con un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione. Con la polizia sempre più alle calcagna e la presa di suo padre sempre più serrata, Chad inizia a realizzare che il suo destino potrebbe non essere più nelle sue mani e che salvare la sua famiglia potrebbe comportare un doloroso sacrificio. [Al cinema dal 28 giugno] TRAILER ITALIANO

- Bedevil - Non Installarla (USA 2017 - Horror - Durata 91 minuti) di Abel Vang e Burlee Vang con Saxon Sharbino, Alexis G. Zall, Bonnie Morgan, Brandon Soo Hoo, Mitchell Edwards. Trama: Cinque adolescenti ricevono un invito a scaricare un' app simile a Siri. L'app, chiamata "Bedevil", una volta installata inizia a perseguitarli, facendo emergere le loro peggiori paure. Per arrestare questa forza malvagia, i ragazzi devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro, contando solo sulla propria intelligenza e coraggio. [Al cinema dal 28 giugno] TRAILER ITALIANO

- Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore (Belgio 2017 - Drammatico - Durata 96 minuti) di Robin Pront con Kevin Janssens, Jeroen Perceval, Veerle Baetens, Jan Bijvoet, Viviane de Muynck. Trama: Due fratelli emarginati dalla società tentano, ognuno a modo suo, di ritrovare se stessi dopo una rapina finita male. Mentre Dave è scappato dalla scena del crimine senza guardarsi indietro, Kenneth si è fatto prendere, scontando la pena per entrambi con quattro anni di prigione. Una volta uscito, si rimette in contatto con il fratello e con la sua ex-ragazza per cercare di riconquistarla. Ma Dave ha un debito morale nei confronti del fratello, che gli farà pagare senza sconti. TRAILER ITALIANO

- 2:22 - Il destino è già scritto (Australia 2017 - Thriller - Durata 98 minuti) di Paul Currie con Teresa Palmer, Michiel Huisman, Sam Reid, Maeve Dermody, Remy Hii, Simone Kessell. Trama: L'ultimo Cavaliere infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: l'inventore americano Cade Yeager, l'autobot Bumblebee, un lord inglese e una professoressa di Oxford. TRAILER ITALIANO

- Il tuo ultimo sguardo (USA 2017 - Drammatico - Durata 130 minuti) di Sean Penn con Javier Bardem, Charlize Theron, Adèle Exarchopoulos, Jared Harris, Jean Reno. Trama: Il film racconta la storia d’amore tra il Dr. Miguel Leon (Javier Bardem), un medico impegnato in una missione di aiuto sanitario, e la Dr.a Wren Petersen (Charlize Theron), direttrice di una organizzazione umanitaria. Sullo sfondo di una Liberia devastata dalla guerra, Miguel e Wren dovranno trovare il modo per mantenere vivo il loro rapporto, in condizioni estremamente difficili, e affrontare anche il problema che le loro opinioni per risolvere il conflitto che li circonda sono diametralmente opposte. TRAILER ITALIANO

- L'infanzia di un capo (Francia 2017 - Drammatico - Durata 113 minuti) di Brady Corbet con Robert Pattinson, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Liam Cunningham, Sophie Curtis, Rebecca Dayan, Caroline Boulton, Luca Bercovici. Trama: Liberamente ispirato ad un racconto di Jean-Paul Sartre, il film racconta, in quattro atti, la vita del piccolo Prescott nella villa vicino a Parigi dov’è alloggiato con i suoi genitori. Il papà, consigliere del presidente americano Wilson, lavora alle stressanti trattative di definizione di quello che diventerà il famigerato trattato di Versailles, appena dopo la fine della prima guerra mondiale. La formazione del carattere di Prescott è segnata da una precoce tensione intellettuale e da frequenti scatti d’ira, che portano inevitabilmente alla continua ridefinizione degli equilibri di potere familiare. TRAILER ITALIANO

- Ninna Nanna (Italia 2017 - Drammatico - Durata 112 minuti) di Dario Germani e Enzo Russo con Francesca Inaudi, Fabrizio Ferracane, Nino Frassica, Maria Rosaria Omaggio, Massimiliano Buzzanca, Luca Lionello, Manuela Ventura. Trama: Anita è un’enologa talentuosa che cura ogni acino d’uva come un figlio. Una giovane donna, amata e innamorata, pronta a divenire mamma. Almeno così crede. Come qualunque donna incinta, che una volta partorito, è convinta d’aver passato il peggio e di essere pronta a vivere la nuova veste di madre con gioia. Gioia, come il nome di sua figlia. Ma solo il nome. Perché nella vita serena ed equilibrata di Anita, fin dal primo momento della nascita della piccola, qualcosa s’incrina. Tanto che ai suoi occhi quella bambina diventa solo un minuto e ingrato “mostro”. Nella testa di Anita, la piccola Gioia è una minaccia per la relazione con Salvo, il suo tenero e premuroso compagno. Pronta a minare il suo amato lavoro e a riportare a galla fantasmi del passato. Una bambina che attenta la sua vita. La sua felicità. Una bambina a cui sopravvivere. TRAILER UFFICIALE

- The Latin Dream (Italia 2017 - Drammatico - Durata 94 minuti) di Louis Medina con Alice Atzeni, Marco Berretta, Tatiana Bonaguro, Deborah Ciccaldo, Antonio Scartozzi, Fernando Sosa, Shearley Alicea Claudio, Chiquito Yovanny Felis. Trama: Fernando, famoso ballerino di danze caraibiche e la partner Sharon formano una coppia imbattibile nel mondo delle competizioni di salsa. la frequentazione dei salotti d'alta classe oltre all'immagine del ballerino modello lo rendono schiavo di un'etichetta stilistica d'elite. la sua alta posizione sociale, lo costringe a interpretare con noiosa routine il ruolo del danzatore perfetto e quindi fernando vive la sua quotidianità nella costante attesa di una svolta che possa restituirgli entusiasmo e passione. l'incontro casuale con Carolina, ballerina oltreché semplice ragazza di provincia acqua e sapone, gli farà scoprire il lato passionale e spontaneo della danza. questo stravolgimento a volte forzoso dai tratti affascinante gli consente di riscoprirsi innamorato di un'arte sincera e di una vita sorprendente. Fernando affermerà il suo talento illuminando le vicende con eccezionali coreografie. per la competizione più importante del mondo, non sarà facile battere gli avversari senza scrupoli, ma grazie all'amore tutto sara` possibile. TRAILER UFFICIALE