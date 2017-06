Breathe di Andy Serkis film d'apertura al London Film Festival

Di Federico Boni giovedì 29 giugno 2017

Il 4 ottobre prossimo sarà Brathe ad inaugurare il Festival del Cinema di Londra.

Il Libro della Giungla, Alfonso Cuaron darà una mano ad Andy Serkis per il live-action Warner Fermo dai tempi di Gravity, Alfonso Cuaron aiuterà Andy Serkis nella realizzazione de Il Libro della Giungla Warner. Sarà Breathe, esordio alla regia di Andy Serkis, ad aprire la 61esima edizione del London Film Festival, pronto a partire il 4 ottobre prossimo. Serkis segue le aperture di Amma Asante (A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia) lo scorso anno e Sarah Gavron (Suffragette) nel 2015.

Il film porterà in sala la storia vera di Robin Cavendish, interpretato da Andrew Garfield, malato di polio a cui i medici diedero appena 3 mesi di vita all'età di 28 anni. Ma Robin non si è mai dato per vinto, grazie anche all'amore della moglie Diana Blacker, qui interpretata da Claire Foy, continuando la sua battaglia per i diritti dei disabili, testando attrezzature d'avanguardia e raccogliendo fondi. Cavendish, padre del regista Jonathan Cavendish, è morto solo nel 1994, all'età di 64 anni.

Una prova d'attore impegnativa per Garfield, vista la paralisi quasi totale che travolse Cavendish a 30 anni appena, con il figlio Jonathan produttore insieme all'Imaginarium Banner dello stesso Serkis. In cabina di scrittura William Nicholson, nominato all’Oscar per la Migliore Sceneggiatura Originale de “Il Gladiatore”.

Fonte: HollywoodReporter