Transformers - L'ultimo Cavaliere: nuova action figure di Optimus Prime

Di Pietro Ferraro giovedì 29 giugno 2017

ThreeA e Hasbro annunciano una nuova impressionante action figure di Optimus Prime così come appare in "Transformers - L'ultimo Cavaliere".

Transformers - L'ultimo Cavaliere ha debuttato nei cinema italiani, quello che è stato annunciato come l'ultimo film della saga in veste di regista di Michael Bay si è dimostrato il consueto popcorn-movie divertente e fracassone, tutto concentrato sull'intrattenimento duro e puro, con una certa attenzione per il lato "umano" della storia e un'audace aggiunta alla mitologia dei Transformers che arriva fino ai tempi di Re Artù, Merlino e i Cavalieri della rotonda.

Transformers - L'ultimo Cavaliere è stato purtroppo deludente al box-office americano dove ha registrato il debutto più basso dell'intera saga con un weekend di apertura di circa 45 milioni di dollari. Attualmente il film registra un incasso nel mondo di 278 milioni di dollari a fronte di un budget di 217 milioni.

ThreeA in collaborazione con Hasbro presenta una nuova spettacolare action figure da collezione di Optimus Prime così come appare in Trasformers 5, stiamo parlando di una copia perfetta del leader degli autobot visto sul grande schermo.

L'imponente figure di Optimus Prime è alta circa 49 cm per 99 punti di articolazione, dipinta con dettagli impressionanti e dispone di un sistema d'illuminazione a Led (occhi), una maschera da battaglia intercambiabile, uno scudo "Blaster" e una spada cybertroniana.

Trovate la nuova figure di Optimus Prime in preordine QUI.