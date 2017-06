Stasera in tv: "Non sposate le mie figlie!" su Rai 1

Christian Clavier: Claude Verneuil

Chantal Lauby: Marie Verneuil

Ary Abittan: David Benichou

Frédéric Chau: Chao Ling

Frédérique Bel: Isabelle Verneuil

Élodie Fontan: Laure Verneuil

Medi Sadoun: Rachid Benassem

Noom Diawara: Charles Koffi

Julia Piaton: Odile Verneuil

Emilie Caen: Ségolène Verneuil

Doppiatori italiani

Dario Oppido: Claude Verneuil

Dania Cericola: Marie Verneuil

Ruggero Andreozzi: David Benichou

Paolo De Santis: Chao Ling

Debora Magnaghi: Isabelle Verneuil

Gea Riva: Laure Verneuil

Lorenzo Scattorin: Rachid Benassem

Luca Ghignone: Charles Koffi

Chiara Francese: Odile Verneuil

Jasmine Laurenti: Ségolène Verneuil

Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura, che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova, non una ma ben 4 volte! Il primo boccone amaro arriva infatti quando la loro primogenita decide di sposare un musulmano. Ma poi la seconda sceglie un ebreo e la terza un cinese. Ormai tutte le loro speranze di assistere ad un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore, che finalmente, grazie al Cielo, ha incontrato un bravo cattolico...

Non Sposate le mie Figlie - Recensione 12 milioni di francesi l'hanno visto al cinema, tramutandono in campione d'incassi. Non Sposate le mie Figlie! arriva nelle sale d'Italia

Innanzitutto il mio personaggio è un uomo della mia età, con le certezze che ha un uomo della mia età. È un individuo che ha le sue pecche, è un conservatore, ma si salva grazie a un'ironia mordace. Adoro i suoi difetti. Se avessi provato il minimo disprezzo per lui, non avrei mai scelto di interpretato. Invece, ho immediatamente pensato al personaggio incarnato da Robert De Niro in TI PRESENTO I MIEI e MI PRESENTI I TUOI?, benché nel suo modo di essere mi ricordi Louis De Funès in LE FOLLI AVVENTURE DI RABBI JACOB, quello che cadeva dalle nuvole scoprendo: «Salomon, lei è ebreo?». Claude Verneuil ha i tipici problemi di un padre reale, ma ogni situazione è affrontata con leggerezza da Philippe de Chauveron, la cui scrittura è intessuta di empatia nei confronti di tutti i suoi personaggi in generale e del mio in particolare. Per un attore, un simile approccio equivale alla possibilità di divertirsi, di dare libero sfogo, persino di esplodere in certe scene, senza mai scivolare nel caricaturale.

Christian Clavier