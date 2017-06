The Ice Cream Truck: trailer e poster del thriller-horror di Megan Freels Johnston

Di Pietro Ferraro venerdì 30 giugno 2017

The Ice Cream Truck: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di nei cinema americani dal 18 agosto 2017.

Uncork'd Entertainment ha reso disponibili trailer e poster di The Ice Cream Truck, il thriller-horror con protagonista un gelataio psicopatico che miete vittime tra gli abitanti dei quartieri in cui arriva con il suo furgoncino.

La storia si concentra su Mary (Deanna Russo), il cui marito viene trasferito per lavoro, un trasferimento che le consente di tornare alla sua città natale e nel quartiere di periferia dove è cresciuta. Con qualche conto in sospeso con la sua famiglia, Mary trasloca nella loro nuova casa da sola e aspetta. Anche se il suo quartiere è un ricordo costante della sua giovinezza, qualcosa ora le sembra strano e inquietante. Il locale gelataio (Emil Johnsen) in un moto di nostalgia inizia a uccidere alcuni dei suoi vicini. Maria si ritrova così lacerata tra il suo istinto di donna adulta che le dice che qualcosa che non va, e i ricordi dei suoi giorni di gioventù che la distraggono da ciò che sta accadendo.

Il cast di supporto include John Redlinger (Max), Sam Schweikert (Nick), Hilary Barraford (Jessica), Bailey Anne Borders (Tracy), Jeff Daniel Phillips (L'uomo delle consegne), Dan Sutter (Frank), Lisa Ann Walter (Christina), Declan Michael Laird (Joe), LaTeace Towns-Cuellar (Katie) e Dana Gaier (Brie). Questo film segna l'esordio sul grade schermo di Dana Gaier che ha doppiato Edith nei film d'animazione Cattivissimo Me, incluso l'imminente Cattivissimo 3 in arrivo nei cinema italiani il 24 agosto.

The Ice Cream Truck è stato scritto e diretto da Megan Freels Johnston, la nipote del famoso romanziere "crime" Elmore Leonard. La regista ha debuttato nel 2014 con il thriller-horror Rebound interpretato da Ashley James e Mark Scheibmeir ed è stata anche produttore esecutivo del film tv The Arrangement (2013), basato su una delle storie di Elmore Leonard, interpretato da Bryan Greenberg, Aisha Hinds e Stephen Root. La Johnston sta inoltre scrivendo e dirigendo due nuovi film, Hunting Season e Convention, entrambi ancora in fase di sviluppo.

The Ice Cream Truck debutta nei cinema americani il 18 agosto 2017.