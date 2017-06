Star Wars: R2-D2 originale venduto all'asta per oltre 2 milioni di dollari

Di Pietro Ferraro venerdì 30 giugno 2017

All'asta oggetti di scena della saga di "Star Wars" con un'unità R2-D2 originale battuta a 2,76 milioni di dollari.

All'inizio di questo mese abbiamo riportato che l'originale spada laser di Luke Skywalker, utilizzata in "Una nuova speranza", era stata messa all'asta, insieme ad un'unità R2-D2 completa utilizzata nel film e un casco di Darth Vader. L'asta si è svolta all'inizio di questa settimana a Calabasas, in California, e mentre la spada laser di Luke Skywalker doveva essere il pezzo forte dell'asta, è stato invece l'unità R2-D2 a fare notizia battuta per ben 2,76 milioni di dollari.

Il Daily Mail riferisce che anche gli altri oggetti di Star Wars sono stati venduti a prezzi considerevoli. La spada laser originale di Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza è stata venduta per 450.000$, mentre il casco di Darth Vader è stato venduto per 96.000$, entrambi i pezzi sono stati battuti a cifre superiori alle aspettative, la spada laser era stimata tra i 150.000$ e 250.000$, mentre il casco di Darth Vader era stimato tra i 40.000$ e 60.000$. Non c'era un prezzo stimato per l'unità R2-D2, probabilmente perché non c'era mai stata un'unità completa R2-D2 usata in un film venduta ad un'asta, come spiega la consulente di memorabilia cinematografici Stephanie Connell.

Questo non è solo un normale oggetto di scena di un film. E' qualcosa di immediatamente riconoscibile, la creme de la creme degli oggetti di scena cinematografici. Questo è qualcosa che si potrebbe mettere accanto ad un Picasso.

I pezzi all'asta non erano solo oggetti di Star Wars, ma c'erano anche altri articoli provenienti da film di fantascienza. Una collezione di 23 navi usate in Battlestar Galactica e Buck Rogers è stata battuta per ben 1,8 milioni, mentre un casco indossato da Bill Paxton in Aliens ha fruttato 51.000$. All'asta c'era anche il casco indossato da Rick Moranis in Balle Spaziali venduto per 39.000$.

Altri pezzi venduti all'asta hanno incluso la pista da ballo illuminata del classico La febbre del sabato sera del 1975 venduto per 1,2 milioni di dollari; il costume di Jack Dawson indossato da Leonardo DiCaprio in Titanic venduto per 192.000 dollari, mentre la spada utilizzata da Arnold Schwarzenegger in Conan il barbaro è stata battuta a 192.000 dollari. Altri articoli venduti all'asta comprendono il "Biglietto d'Oro" di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (90.000$), la copia della sceneggiatura del produttore Hal Wallis di Casablanca (168.000$), le porte d'ingresso del Rick's Cafe in Casablanca (150.000$), una copia dattiloscritta di Edgar Wallace della sceneggiatura di King Kong con revisioni scritte a mano di Wallace (120.000$) e una grande replica della regina aliena di Aliens (78.000$).

La stessa società che ha messo all'asta questi pezzi, la Profiles in History, ha annunciato un'asta speciale per gli oggetti personali di Carrie Fisher e della madre Debbie Reynolds. L'asta si terrà sabato 23 settembre. Alcuni dei pezzi della Fisher relativi a Star Wars messi all'asta saranno: una statua a grandezza naturale della Principessa Leia in una cabina telefonica britannica vintage, una sedia da regista personalizzata per Carrie Fisher dal set di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, un C3-PO a grandezza naturale di proprietà di Carrie Fisher con elementi di illuminazione elettronica; un busto a grndezza naturale in bronzo di Carrie Fisher, una statua in edizione limitata dello Yoda di Lawrence A. Noble e l'originale action figure vintage della Principessa Leia della Kenner ancora nella confezione originale del 1978.