Stasera in tv: "Piedone d'Egitto" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 1 luglio 2017

Rai 3 stasera propone "Piedone d'Egitto", commedia d'azione del 1980 diretta da Steno e interpretata Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwin Dakile e Angelo Infanti.





Cast e personaggi

Bud Spencer: Commissario Rizzo

Enzo Cannavale: Brigadiere Caputo

Baldwin Dakile: Bodo

Angelo Infanti: Hassan

Cinzia Monreale: Connie Burns

Leopoldo Trieste: professor Coriolano Cerullo

Karl-Otto Alberty: Jack Connors

Adel Adham: Elver Zakar

Mahmoud Kabil: tenente Kebir

Robert Loggia: Edward Burns

Ester Carloni: venditrice di sigarette

Riccardo Pizzuti: Salvatore Coppola/uomo di Hassan

Giancarlo Bastianoni: complice di Coppola/uomo di Hassan

Vincenzo Maggio: complice di Coppola

Giovanni Cianfriglia: scagnozzo di don Carmine

Osiride Pevarello: guardia del tempio

Gigi Bonos: guardia del tempio

Venantino Venantini: artificiere Ruotolo

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Edward Burns

Sergio Fiorentini: Zakar

Antonio La Raina: artificiere Ruotolo

Nino Vingelli: Salvatore Coppola





La trama

Il prof. Cerullo, uno stravagante scienziato, ha denominato "tropelio" un specie di coleottero che lui stesso ha scoperto essere presente ovunque esiste nel sottosuolo del "petrolio" (il nome convenzionale dell'insetto, infatti, è anagramma della parola "petrolio"). Naturalmente il mondo intero ha sete dell'oro nero e il professor Cerullo viene rapito dagli uomini di un ricco egiziano, Zakar, il quale vuole tenersi per sé i benefici di questa formidabile scoperta. Da Napoli, ove è avvenuta la scomparsa, a causa dei pochi indizi raccolti partono per il Cairo il commissario Rizzo, detto "Piedone" e il suo fedele collaboratore, il maresciallo Caputo; i due, tuttavia, vengono seguiti anche dal piccolo Bodo, il bambino di colore già presente nel precedente film, qui adottato da Piedone. Appena giunti a Il Cairo, i poliziotti napoletani devono prendere atto della diffidenza di Assan, capo di una tribù che vive nel deserto, e della aggressiva gelosia di altri europei, come Jack Connor, detto "Lo Svedese". Dalla loro parte, invece, si schiera l'industriale Edward Barnes la cui nipote, Connie, viene anch'essa rapita. Il commissario Rizzo riesce tuttavia a stringere un'amicizia con Hassan, il quale ha come unico obbiettivo quello di vendicare la morte di suo fratello Omar, giunta per mano dello Svedese. Al momento della battaglia decisiva, il commissario Rizzo si finge pringioniero di Hassan e viene condotto da Zakar, ritrovando il piccolo Bodo con Caputo, il prof. Cerullo, Connie e suo padre. Così il commissario Rizzo può dare libero sfogo ad un'esilarante scazzottata avendo come appoggio sull'arrivo del tenente Kebir, del fidanzato di Connie e del comandante di un reparto di guardie egiziane alle quali vengono affidati i briganti.





Il nostro commento

Quarta e ultima avventura per il commissario Rizzo alias Piedone del grande Bud Spencer ancora diretto da Steno che per l'occasione bissa la location africana e riprende anche il personaggio del piccolo Bodo dall'improbabile parlata napoletana. Piedone d'Egitto conclude degnamente, anche se senza guizzi di sorta, la serie "Piedone" che punta ormai in toto alla commedia d'azione per famiglie e sempre meno al "poliziottesco" che ha dato i natali alla serie. Da segnalare uno spassoso e scatenato Enzo Cannavale che regala al film una marcia in più, dandole un tocco di vivacità laddove la sceneggiatura langue, il resto è cento per cento Bud Spencer che con le sue coregrafiche scazzottate e l'aria sorniona farà la felicità dei fan di lunga data, ingenuità e ripetitività a prescindere.

Bud Spencer tra cinema, tv, citazioni e curiosità Blogo ricorda Bud Spencer con una carrellata su carriera, film, tv, musica e libri.





La colonna sonora