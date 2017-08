Open Water 3 - Cage Dive: seconda clip in italiano del thriller found footage con squali

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 agosto 2017

Open Water 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Gerald Rascionato nei cinema italiani dal 30 agosto 2017.

Eagle Pictures ha reso disponibile una seconda clip con una nuova scena in italiano del thriller-horror Open Water 3 - Cage Dive, in uscita nei cinema italiani oggi 30 agosto.

Open Water 3 - Cage Dive: prima clip in italiano e foto dell'horror found footage con squali

Il 30 agosto approda nei cinema italiani Open Water 3 - Cage Dive, il thriller-horror con squali che racconta di tre amici californiani che si recano in Australia per girare un video subacqueo sulle loro immersioni tra gli squali, da utilizzare poi come provino per un reality show estremo chiamato "Shark Cage Diving". Qualcosa però non va per il verso giusto, la loro imbarcazione viene sorpresa da un'enorme onda che spazza via ogni cosa. I tre rimangono quindi soli in mezzo all'oceano in balia degli squali affamati. Riusciranno a salvarsi?

Eagle Pictures ha reso disponibili un set di immagini ufficiali e una prima clip con una scena in italiano del film che ci mostra l'onda anomala che ha dato il via all'incubo in alto mare al centro della trama.





Open Water 3 - Cage Dive: trailer italiano del thriller-horror con squali

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Open Water 3 - Cage Dive, il thriller-horror con squali girato nel formato found-footage che arriverà nei cinema italiani il 30 agosto.

Il film diretto da Gerald Rascionato è interpretato da Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan e Peta Hill.

L'originale Open Water è uscito nel 2003, seguito nel 2006 da Alla deriva - Adrift aka Open Water 2: Adrift, sequel ccon nessun collegamento con l'originale tranne il titolo.





Open Water 3: trailer e poster del thriller-horror con squali

Lionsgate ha reso disponibili un trailer e una locandina di Open Water 3: Cage Dive, un nuovo thriller-horror con squali che sembra calcare le orme del recente e buon 47 Metri.

47 Metri: recensione del thriller-horror con squali Un godibile thriller-horror con squali dal regista di "The Other Side of the Door" - Leggi la recensione di Blogo.

Tre amici che girano un'audzione su video per un reality show estremo, prendendo parte ad immersioni in gabbie con squali, si ritrovano in acque infestate da grandi squali bianchi che trasformeranno la loro registrazione in una lotta per la sopravvivenza.

L'originale Open Water è uscito nel 2003 con recensioni molto positive da parte della critica, raccogliendo un voto di approvazione del 72% da parte dei critici su Rotten Tomatoes. Gli spettatori non erano sulla stessa linea e hanno dato al film un punteggio del pubblico del 32%. Nel 2006 arriva sequel Alla deriva - Adrift aka Open Water 2: Adrift; il film non aveva assolutamente niente a che fare con l'originale e non ha incontrato il favore di pubblico e critica.

L'intrigante trailer di Open Water 3 però ci mostra che siamo lontani dal citato 47 metri e oltre all'utilizzo del formato "found footage" rivela che in questo film gli squali non saranno "solo" una minaccia incombente nell'oscurità dell'oceano, ma bensì un pericolo ben visibile e tangibile come qualsiasi bestia feroce che utilizza il proprio ambiente come territorio di caccia.

Open Water 3: Cage Dive debutta nei cinema americani l'11 agosto 2017.