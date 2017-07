Tom Holland conferma "fan theory" su Iron Man 2

Di Pietro Ferraro sabato 1 luglio 2017

Peter Parker è entrato a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel in "Iron Man 2", lo conferma Tom Holland.

Spider-Man in persona ha confermato che Peter Parker ha fatto la sua prima apparizione nell'Universo Cinematografico Marvel nel 2010 nel sequel Iron Man 2. È stata una teoria molto popolare tra i fan che un giovanissimo Peter Parker sia apparso nel sequel Marvel indossando una maschera di Iron Man, in piedi davanti ad uno dei droni robot di Ivan Vanko. Nella scena il ragazzino indossa un guanto propulsore giocattolo e lo punta contro il robot, quando il vero Iron Man entra in scena per salvare la situazione. Iron Man si rivolge al ragazzino e dice "Bel lavoro ragazzo!" prima di allontanarsi in volo. Dato che la scena si svolge nel Queens s New York e si inserisce nella linea temporale dell'UCM, molti fan hanno ipotizzato per anni che quel ragazzino fosse in realtà Peter Parker.

Parlando con il sito Huffington Post, Tom Holland ha rivelato la verità su questa popolare teoria e invece di smentirla, come spesso accade, l'ha confermata! Quando a Holland viene chiesto della teoria lui risponde semplicemente "E' Peter Parker". Huffington Post non convinto della risposta e forse pensando ad uno scherzo pone la domanda una seconda volta e Holland risponde: "Posso confermare che è Peter Parker" aggiungendo poi qualche dettaglio in più.

Sono in grado di confermarlo da oggi, ho letteralmente avuto una conversazione con Kevin Feige solo 20 minuti fa. Forse ho appena rivelato un grande vecchio spoiler. Ma ormai mi è scappato. E' forte. Mi piace l'idea che Peter Parker sia stato nell'universo sin dall'inizio.

Sempre da Holland sono recentemente trapelati i piani per una trilogia di Spider-Man e la notizia che Venom non sarà parte dell'UCM. Spider-Man: Homecoming debutta nei cinema italiani il prossimo 6 luglio.