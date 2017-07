E' morto Paolo Villaggio - Il ricordo di Blogo

Di Pietro Ferraro lunedì 3 luglio 2017

E' scomparso a Roma a 84 anni l'attore Paolo Villaggio creatore e interprete dell'amato Ragionier Ugo Fantozzi.

E' scomparso a Roma all'età di 84 anni l'attore e comico Paolo villaggio creatore di personaggi entrati nell'immaginario popolare come il Ragionier Ugo Fantozzi protagonista di un saga letteraria e di dieci pellicole e Giandomenico Fracchia popoplare personaggio televisivo approdato anche sul grande schermo nei film "Fracchia la Belva Umana" e "Fracchia contro Dracula".

Villaggio come ogni buon attore comico si è cimentato anche in ruoli drammaatici recitando per Federico Fellini, Marco Ferreri, Lina Wertmüller, Ermanno Olmi e Mario Monicelli. Nel 1992, in occasione della 49ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Villaggio ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera mentre nel 2000 gli viene assegnato al Festival del cinema di Locarno il Pardo d'onore alla carriera.

