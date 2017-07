Nastri d'Argento 2017, i vincitori - trionfano Indivisibili e La Tenerezza

Di Federico Boni lunedì 3 luglio 2017

Assegnati i Nastri d'Argento, premi della critica cinematografica italiana.

Nastri d'Argento 2017, i vincitori - trionfano Indivisibili e La Tenerezza Nomination e premi speciali per i Nastri d'Argento 2017. Sono stati assegnati nel weekend al Teatro Antico di Taormina i Nastri d'Argento 2017, premi della stampa nazionale, pronti ad andare in onda su Rai1 il 14 luglio prossimo (ore 23:20) con Andrea Delogu alla conduzione. A guardare tutti dall'alto in basso, ancora una volta dopo il boom ai David, Indivisibili di Edoardo De Angelis, primatista con 5 premi portati a casa, seguito da La tenerezza di Gianni Amelio, eletto miglior film di stagione e premiato anche per la regia, la fotografia e l'attore protagonista (Renato Carpentieri). I giornalisti cinematografici che assegnano ogni anno i loro premi ‘storici’ dal 1946 hanno invece votato L’ora legale di Ficarra e Picone migliore commedia dell’anno, con Andrea De Sica eletto miglior esordiente grazie a I Figli della Notte.

Dopo il trionfo al Festival di Cannes, bis annunciato per Jasmine Trinca come migliore attrice protagonista per Fortunata di Sergio Castellitto, vincitore di 3 Nastri al pari di Fai bei sogni di Marco Bellocchio, L’ora legale di Ficarra e Picone e Sicilian ghost story di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Ad Alessandro Borghi è andato il Nastro come miglior attore non protagonista (ancora per Fortunata e per l’opera prima di Michele Vannucci Il più grande sogno), mentre tra le attrici non protagoniste inatteso ex-aequo tra Sabrina Ferilli (Omicidio all’italiana di Maccio Capatonda) e Carla Signoris (Lasciati andare di Francesco Amato).

Tra gli attori anche un Premio speciale, consegnato in occasione delle ‘cinquine’ ai due protagonisti di Monte di Amir Naderi, Claudia Potenza e Andrea Sartoretti “per l’impegno speciale in una prova di interpretazione che si è rivelata anche fisicamente durissima". Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni ha vinto il Nastro per la sceneggiatura e anche quello, speciale, consegnato a Roma a Giuliano Montaldo per la sua sorprendente interpretazione da protagonista (e con una menzione ‘Biraghi’ al giovane interprete che lo affianca nel film, Andrea Carpenzano). Bis dopo il David di Donatello per il miglior produttore, Attilio De Razza che per L’ora legale e Indivisibili ha ritirato il Nastro con Pier Paolo Verga che ha diviso con lui l’avventura produttiva del film di De Angelis, premiato anche per il miglior soggetto (Nicola Guaglianone), i costumi (Massimo Cantini Parrini) e con un doppio Nastro per la migliore colonna sonora e la canzone originale. Un trionfo per Enzo Avitabile.

Nastri 2017 TUTTI I VINCITORI

NASTRO DELL’ANNO

THE YOUNG POPE di Paolo SORRENTINO

MIGLIOR FILM

Gianni AMELIO per LA TENEREZZA

MIGLIORE REGIA

Gianni AMELIO per LA TENEREZZA

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Andrea DE SICA per I FIGLI DELLA NOTTE

MIGLIOR COMMEDIA

L’ORA LEGALE di Salvo FICARRA e Valentino PICONE

MIGLIOR SOGGETTO

Nicola GUAGLIANONE per INDIVISIBILI

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Francesco BRUNI per TUTTO QUELLO CHE VUOI

MIGLIOR PRODUTTORE

Attilio DE RAZZA per L’ORA LEGALE e con PIER PAOLO VERGA per INDIVISIBILI

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Renato CARPENTIERI per LA TENEREZZA

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Jasmine TRINCA per FORTUNATA



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Alessandro BORGHI per FORTUNATA – IL PIÙ GRANDE SOGNO

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

ex aequo Sabrina FERILLI per OMICIDIO ALL’ITALIANA

Carla SIGNORIS per LASCIATI ANDARE

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Luca BIGAZZI per LA TENEREZZA – SICILIAN GHOST STORY

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Marco DENTICI per FAI BEI SOGNI – SICILIAN GHOST STORY

MIGLIORI COSTUMI

Massimo CANTINI PARRINI per INDIVISIBILI

MIGLIOR MONTAGGIO

Francesca CALVELLI per FAI BEI SOGNI

MIGLIOR SONORO IN PRESA DIRETTA

Alessandro ROLLA per FORTUNATA

MIGLIOR COLONNA SONORA

Enzo AVITABILE per INDIVISIBILI

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

ABBI PIETÀ DI NOI – musica e testi di Enzo AVITABILE, interpretata da Enzo AVITABILE, Angela e Marianna FONTANA per INDIVISIBILI

NASTRO D’ARGENTO EUROPEO

Monica BELLUCCI per On the milky road – Sulla via lattea di Emir Kusturica

NASTRO D’ARGENTO ALLA CARRIERA

Roberto FAENZA – 50 anni di cinema nell’anno de La verità sta in cielo

NASTRO D’ARGENTO SPECIALE

Giuliano MONTALDO per Tutto quello che vuoi

PREMI SPECIALI

per l’attenzione al cinema civile in particolare sul tema del lavoro

7 MINUTI di Michele PLACIDO

SOLE CUORE AMORE di Daniele VICARI

e per l’impegno in una dura prova di interpretazione

Claudia POTENZA e Andrea SARTORETTI per Monte di Amir Naderi

PREMIO NINO MANFREDI

Pierfrancesco FAVINO e Kasia SMUTNIAK per Moglie e marito di Simone Godano

HAMILTON BEHIND THE CAMERA – NASTRI D’ARGENTO

Gabriele MUCCINO

PERSOL – PERSONAGGI DELL’ANNO

Claudio AMENDOLA e Luca ARGENTERO per Il Permesso – 48 ore fuori

WELLA – NASTRI D’ARGENTO PER L’IMMAGINE

Jasmine TRINCA per Fortunata

I PREMI PER IL CINEMA GIOVANE

NASTRO SPECIALE

Cinquina speciale 2017 – Film sui giovani

PIUMA di Roan Johnson

NASTRI D’ARGENTO – SIAE

“borse” di formazione per due giovani sceneggiatori

Irene DIONISIO per Le ultime cose

Michele VANNUCCI per Il più grande sogno

PREMIO GRAZIELLA BONACCHI 2017

Simone LIBERATI per Cuori puri

I PREMI GUGLIELMO BIRAGHI 2017 DEDICATI A JOSCIUA ALGERI

Brando PACITTO per L’estate addosso di Gabriele Muccino – Piuma di Roan Johnson

Daphne SCOCCIA per Fiore di Claudio Giovannesi

Angela e Marianna FONTANA per Indivisibili di Edoardo De Angelis

Ludovico TERSIGNI per SLAM – Tutto per una ragazza

MENZIONI SPECIALI

Andrea Carpenzano per Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni

Vincenzo Crea per I figli della notte di Andrea De Sica

PREMI GUGLIELMO BIRAGHI – NUOVO IMAIE 2017

Valentina BELLÈ e Giacomo FERRARA per Il Permesso – 48 ore fuori di Claudio Amendola

IL NASTRO DELL’ANNO a THE YOUNG POPE

ha premiato

Per l’ideazione, la scrittura, la regia Paolo SORRENTINO

Per la produzione WILDSIDE – SKY

Per il miglior casting director Anna Maria SAMBUCCO

E con un riconoscimento speciale al cast artistico e tecnico