Top Gun 2 ha una data d'uscita

Di Federico Boni lunedì 3 luglio 2017

Luglio 2019 bollente per i cinema d'America.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise annuncia il titolo del sequel Tom Cruise svela titolo e primi dettagli legati a Top Gun 2. E data d'uscita fu. Top Gun: Maverick uscirà in sala il 12 luglio del 2019, ovvero 33 anni, due mesi e 5 giorni dopo lo sbarco nei cinema d'America del capitolo originale diretto da Tony Scott. La Paramount Pictures ha così messo il cappello su uno dei weekend più caldi dell'estate 2019.

In quel mese, infatti, usciranno Pets 2 (3 luglio), Spider-Man: Homecoming 2 (5 luglio) e il live-action de Il Re Leone (19 luglio). Quattro pezzi da novanta in due settimane appena. Joseph Kosinski, parola di Deadline, si siederà in cabina di regia, ritrovando quel Tom Cruise da lui diretto in Oblivion. In cabina di produzione ancora una volta Jerry Bruckheimer, 12110 giorni dopo l'Oscar vinto dalla canzone "Take My Breath Away" e i 356,830,601 dollari incassati in tutto il mondo.

Ritorno sul set per Val Kilmer, mentre tutto tace al momento su un possibile bis di Kelly McGillis, all'epoca co-protagonista.