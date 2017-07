Box Office Italia, Transformers 5 sempre primo - boom Vasco Rossi

Di Federico Boni lunedì 3 luglio 2017

Fenomeno Vasco Rossi anche al cinema.

Box Office Usa, boom Cattivissimo Me 2 con 75 milioni all'esordio In attesa del ciclone Spider-Man: Homecoming, è Cattivissimo Me 3 a sbancare il box office Usa. E' stato un weekend tutt'altro che esaltante, quello andato in scena nel fine settimana. Nessun titolo è riuscito ad incassare più di un milione di euro, con Transformers 5 in grado di mantenere la prima posizione con appena 901.011 euro raccolti in 4 giorni. Totale da 3 milioni e mezzo per il film diretto da Michael Bay, tallonato dal ciclone Vasco Rossi. Vasco Modena Park, andato in diretta sabato sera in 227 sale, ha incassato ben 743.153 euro in 24 ore appena, con 51.054 spettatori e una media per sala superiore ai 3000 euro. Un successo straordinario.

2:22 il Destino è già Scritto ha esordito con 304.943 euro in 4 giorni, seguito dai 4.1 milioni di euro de La Mummia e dai 12 milioni di Pirati dei Caraibi 5, trionfatore di quest'estate al momento particolarmente fiacca. L'horror Bedevil ha debuttato con 217.102 euro, con Civiltà Perduta vicino al mezzo milione, Nerve poco sopra il milione, Wonder Woman a quota 3.3 milioni di euro e The Ladin Dream esordiente con 109.304 euro.

Weekend molto atteso il prossimo grazie all'uscita kolossal di Spider-Man: Homecoming, in sala 3 anni dopo i 4 milioni al debutto di The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro. Al fianco del titolo di Jon Watts l'italiano Fausto & Furio - Nun potemo perde, remake nostrano di Fast & Furious con Enzo Salvi e Maurizio Battista.