Sky Cinema Max Collection: da oggi il nuovo canale evento Sky

Di Mr. Odo lunedì 3 luglio 2017

Sky Cinema Max Collection: sul canale evento 313 di Sky 8 settimane dedicate a 8 generi diversi.

Da lunedì 3 luglio a domenica 27 agosto, Sky Cinema Max +1 (canale 313 di Sky) si trasforma in Sky Cinema Max Collection. Il nuovo canale con il meglio della programmazione di Sky Cinema Max dedicherà otto settimane ad otto generi cinematografici differenti: sci-fi (film di fantascienza di tutti i tipi), adventure (eroiche battaglie ed epiche sfide), crime (Thriller, polizieschi e legal-drama), action (film d'azione adrenalinici), spy (complotti, intrighi internazionali e azioni spettacolari), horror (paranormale, splatter o con serial killer), war (film di guerra che hanno fatto la storia e ultime uscite), superheroes (i maggiori successi tratti dai comics).

Sky Cinema Max Collection SCI-FI WEEK

Da lunedì 3 a domenica 9 luglio. Tra i film in onda figurano: Avatar, Independence Day, Star Trek Beyond, Star Wars: Il risveglio della forza, Sopravvissuto - The Martina, Minority Report, Cloverfield, Uragano di fuoco (prima tv, giovedì 6 luglio ore 21.00, con Casper Van Dien), Super Strom: l'ultima tempesta (prima tv, sabato 8 luglio ore 21.00, con David Sutcliffe e Mitch Pileggi).

Sky Cinema Max Collection ADVENTURE WEEK

Da lunedì 10 a domenica 16 luglio. Tra i film figurano: Gods of Egypt, Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra, Robin Hood Principe dei ladri (con Kevin Costner e Morgan Freeman), La maschera di Ferro (con Leonardo DiCaprio), Sahara (con Matthew McConaughey), Lara Croft Tomb Raider (con Angelina Jolie).

Sky Cinema Max Collection CRIME WEEK

Da lunedì 17 a domenica 23 luglio. Tra i film in programma figurano: Disturbia (con Shia LaBeouf), Il caso Thomas Crawford (con Anthony Hopkins e Ryan Gosling), La tela dell'assassino (con Andy Garcia e Samuel L. Jackson), Nella morsa del ragno (con Morgan Freeman), Codice d'onore (con Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore), La frode (con Richard Gere e Susan Sarandon), The Loft (con James Marsden e Matthias Schoenaerts), Regali da uno sconosciuto - The Gift (diretto e interpretato da Joel Edgerton) e Il segreto dei suoi occhi (con Nicole Kidman e Julia Roberts).

Sky Cinema Max Collection ACTION WEEK

Da lunedì 24 a domenica 30 luglio. Tra i film in programma figurano: Ronin Déjà Vu Corsa contro il tempo, The Italian Job, Colt 45 (prima tv, sabato 29 luglio ore 21.00) e una maratona dedicata a Jason Statham in occasione del 50° compleanno (tra i film previsti: The Transporter, Joker - Wild Card).

Sky Cinema Max Collection SPY WEEK

Da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto. In programmazione: Fair Game - Caccia alla spia, Al vertice della tensione, Il ponte delle spie (di Steven Spielberg), 007 Spectre, Charlie's Angels, Charlie's Angels più che mai.

Sky Cinema Max Collection HORROR WEEK

Da lunedì 7 a domenica 13 agosto. Tra i film previsti: It follows (prima visione tv, giovedì 10 agosto ore 21.00), The Green Inferno, Saw L'Enigmista, World War Z, Non aprite quella porta remake e i sequel di Paranormal Activity.

Sky Cinema Max Collection WAR WEEK

Da lunedì 14 a domenica 20 agosto. Tra i film previsti: Platoon, Braveheart - Cuore impavido, Salvate il soldato Ryan, Il nemico alle porte, Top Gun, Caccia a Ottobre Rosso, John Rambo e I Am Soldier (prima tv, sabato 19 agosto ore 21.00: la storia di un giovane cadetto che farà di tutto per entrare nella SAS inglese, una delle più rinomate forze speciali al mondo).

Sky Cinema Max Collection SUPERHEROES WEEK

Da lunedì 21 a domenica 27 agosto. Tra i film in programmazione: Spider-Man, Captain America Civil War, Ghost Rider, I fantastici 4, X Men Apocalisse, Hancock e Lo chiamavano Jeeg Robot.