Lo Squalo: la colonna sonora da collezione in vinile "Mondo"

Di Pietro Ferraro martedì 4 luglio 2017

Mondo annuncia una speciale colonna sonora da collezione in vinile del classico "Lo Squalo".

Mondo ha deciso di fare la gioia dei fan del film Lo squalo, del maestro John Williams e dei collezionisti di LP in vinile in una sola volta con l'annuncio di una speciale edizione in vinile della colonna sonora del classico di Steven Spielberg.

La colonna sonora attualmente disponibile in pre-ordine verrà rilasciata come un doppio vinile con un "package" davvero fantastico. Quello che però rende questo rilascio davvero speciale è che non si tratta di una nuova registrazione della partitura del 1975, che ricordiamo a fatto incetta di premi con un Oscar, un Golden globe, un BAFTA e un Grammy, ma di una registrazione originale della partitura originale di John Williams per la prima volta messa su vinile.

John Williams è uno dei compositori più prolifici e nell'ambito cinematografico uno dei compositori più grandi di tutti i tempi. La sua incredibile carriera include molti successi intramontabili per classici come Star Wars, Indiana Jones, E.T., Superman, Jurassic Park e le musiche per Lo Squalo che hanno contrassegnato non solo la sua carriera, ma anche la storia del cinema di genere. Con solo due note Williams è riuscito a creare uno dei pezzi più iconici e importanti mai messi su pellicola.

Molti film con squali hanno provato ad eguagliare il classico di Steven Spielberg, ma nessuno è riuscito nell'impresa. Per non parlare del fatto che Lo Squalo ha essenzialmente inventato il blockbuster estivo come lo conoscimao oggi. Il thriller di Spielberg ha incassato 470 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di soli 9 milioni di dollari (tenendo conto dell'inflazione il film oggi avrebbe incassato oltre un miliardo di dollari).

Mondo non ha ancora fissato una data di rilascio per questa speciale edizione in vinile, ma dovrebbe esssere disponibile per fine ottobre. Trovate la colonna sonora in pre-ordine QUI al prezzo di 35$. La colonna sonora può essere acquistata con un speciale vinile color blu oceano o un vinile nero più tradizionale.