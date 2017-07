Star Wars: nuova action figure di Darth Vader ispirata al poster del 1977

Di Pietro Ferraro martedì 4 luglio 2017

Jakks Pacific annuncia una nuova action figure vintage di Darth Vader in esclusiva per il Comic-Con 2017.

Tra poche settimane Comic-Con 2017 apre i battenti con fan provenienti da tutto il mondo che approderanno a San Diego, dove non solo potranno vedere anteprime di film e serie tv, ma avranno anche la possibilità di fare incetta di merchandise esclusivo rilasciato appositamente per la convention. Jakks Pacific presenterà la "Star Wars Hildebrandt Darth Vader 20″ Big Fig",un'imponente figure da ben 50cm che sarà in vendita esclusivamente presso lo stand dell'azienda presente alla convention. Questa non è solo un'altra action figure di Darth Vader, ma ha un schema di colori molto familiare che i fan di lunga data della saga di Star Wars certamente riconosceranno.

Toy Hype ha pubblicato le prime immagini e dettagli di questa action figure che è stata creata usando lo stesso schema di colori utilizzato per ritrarre Darth Vader nell'iconico poster originale di Star Wars: Una nuova speranza, creato dai fratelli Hildebrandt. La figure dispone di effetti sonori e luminosi e ha un aspetto vintage che assomiglia anche all'originale linea di giocattoli Kenner del 1977. Il costo non è ancora stato rivelato, ma la figure fruirà di un blister retrò con il logo originale Star Wars e un'illustrazione della locandina originale. L'action figure di Darth Vader prevede anche una spada laser che può essere attivata schiacciando insieme le gambe della figure, azione che attiverà anche luci ed effetti sonori.

Ricordiamo che Disney e LucasFilm non porteranno Star Wars: Gli Ultimi Jedi e lo spin-off di Han Solo al Comic-Con di quest'anno che si terrà da dal 19 luglio al 23 luglio. Per avere qualche nuova anteprima di Star Wars 8 i fan dovranno quindi sperare nella convention D23 Expo (14 - 16 luglio) che dovrebbe proporre un nuovo dietro le quinte de "Gli Ultimi Jedi". Un rappresentante ha dichiarato che LucasFilm ha deciso di concentrarsi sul suo stand al Comic-Con invece di organizzare panel con cast e troupe.

Per quanto riguarda la D23, il filmato in anteprima di Star Wars 8 sarà mostrato probabilmente durante il panel dei film live-action di Disney Studios che si terrà sabato 15 luglio. Non esistono panel dedicati a Star Wars: Gli Ultimi Jedi o al film di Han Solo, quindi se qualcosa verrà presentato durante il D23 relativo a Star Wars, è probabile che accada durante il panel dedicato ai live-action.