Star Wars: Forces of Destiny - disponibile il primo corto d'animazione "Sands of Jakku"

Di Pietro Ferraro martedì 4 luglio 2017

Disponibile online in versione integrale il primo corto d'animazione della serie "Star Wars: Forces of Destiny".

Disney e Lucasfilm hanno trovato un modo per tenere occupati i fan più impazienti fino all'uscita a dicembre di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. E' disponibile online il primo corto d'animazione della nuova serie Star Wars: Forces of Destiny. Il titolo è "Le Sabbie di Jakku" e mostra Rey e BB-8 durante gli eventi di Star Wars: Il risveglio della Forza poco dopo che i due si sono incontrati e mentre cercano di fuggire da un gigantesco e vorace verme alieno.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - cover Vanity Fair, foto e nuovo video dal set "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

La serie di corti della durata di 2-3 minuti saranno caratterizzati dalle eroine femminili dell'universo di Star Wars, la maggior parte delle quali saranno doppiate dalle attrici che le interpretano nei film. In questo caso Daisy Ridley ritorna come Rey e sentiamo Lupita Nyong'o nei panni di Maz Kanata intodurre il corto come voce narrante.

Il corto è praticamente due minuti e mezzo di azione e si presenta come una sorta di scena tagliata di Star Wars: Il risveglio della Forza. Poco dopo che Rey incontra BB-8 nel film, c'è una creatura bizzarra con una testa a martello che spunta dalla sabbia spiando il piccolo drode e la sua nuova amica che attraversano il deserto. Questo corto rivela che tale creatura è in realtà un verme alieno molto più grande di come appare, una combinazione tra le creature di Tremors e Dune tranne che a questa creatura piace mangiare rottami invece di esseri umani, con BB-8 che rappresenta un ghiotto pasto.

Questa serie di corti non è da sottovalutare poiché vede coinvolto Dave Filoni, la forza creativa dietro a Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, e perché fanno parte del nuovo canone ufficiale della saga.

Oltre a Daisy Ridley che ritorna come Rey e Lupita Nyong'o come Maz, nei prossimi corti ritroveremo anche Felicity Jones come Jyn Erso e Ashley Eckstein come Ahsoka Tano. Anche Padme Amidala e la Principessa Leia appariranno in Star Wars: Forces of Destiny, ma ci saranno altre doppiatrici a ricoprire i ruoli. Nei corti Shelby Young doppierà la defunta Carrie Fisher come Leia e Catherine Taber sostituirà Natalie Portman come Padme.