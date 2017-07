Locarno 2017, Leopard Club Award ad Adrien Brody

Dopo aver annunciato il Pardo d'onore Manor al regista Jean-Marie Straub e la presidenza di giuria di Olivier Assayas, la 70esima edizione del Locarno Festival ha rivelato il nome a cui verrà consegnato il Leopard Club Award 2017. Adrien Brody, premio Oscar a soli 29 anni grazie a Il Pianista di Roman Polanski. Carlo Chatrian, Direttore artistico del Locarno Festival, ha così motivato la scelta:

“In una carriera molto varia e in pieno sviluppo, Adrien Brody ha avuto modo di collaborare con i maggiori registi americani, da Coppola a Wes Anderson, da Malick a Soderbergh, dando prova di grande duttilità e di padroneggiare una tecnica che lo fa stare a suo agio nei registri più diversi. Tuttavia nel suo caso più che mai c’è un ruolo che lo ha fatto entrare nel cuore degli spettatori, non tanto per il premio Oscar che gli ha fruttato, quanto per come ha saputo dar forma a un personaggio che è al tempo stesso un uomo come tutti noi e il simbolo di una tragedia che va continuamente ricordata”.