Creed 2, parla Sylvester Stallone

Di Federico Boni martedì 4 luglio 2017

Creed 2, tornerà Ivan Drago.

Creed - Nato per combattere: recensione in anteprima Spin-off della celeberrima saga di Rocky, Sylvester Stallone torna in Creed di Ryan Coogler. Leggete la nostra recensione in anteprima Sfumato il sogno di un premio Oscar come miglior attore non protagonista con il primo capitolo, Sylvester Stallone, oramai soltanto produttore, è tornato a parlare dell'annunciato e atteso sequel di Creed. Il mitologico Rocky Balboa lo ha fatto attraverso il proprio profilo Instagram, con una foto e una didascalia che lascia immaginare scampoli di trama.

Michael B. Jordan, a breve Erik Killmonger in Black Panther della Marvel, potrebbe infatti scontrarsi sul ring contro il figlio di colui che uccise il padre. Ivan Drago. La vendetta perfetta che potrebbe tramutarsi in epico incontro cinematografico.

Se così fosse Dolph Lundgren potrebbe tornare sul set per ritrovare gli storici abiti indossati nel 1985 in Rocky IV. Diretto da Ryan Coogler, Creed ha incassato quasi 180 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati solo 35, facendo vincere un più che meritato Golden Globe al vecchio Sly.

Here's a chance to stretch your imagination ... HISTORY WILL ALWAYS REPEAT ITSELF IN ONE FORM OR ANOTHER, JUST GOT TO BE READY! ... Sins of the Father.... #creed2 # agentnickyc Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 2 Lug 2017 alle ore 20:19 PDT