Stasera in tv: "Dante's Peak" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 luglio 2017

Rete 4 stasera propone "Dante's Peak - La furia della montagna", film catastrofico del 1997 diretto da Roger Donaldson e interpretato da Pierce Brosnan e Linda Hamilton.





Cast e personaggi

Pierce Brosnan: Harry Dalton

Linda Hamilton: Rachel Wando

Charles Hallahan: Paul Dreyfus

Jamie Renée Smith: Lauren Wando

Jeremy Foley: Graham Wando

Elizabeth Hoffman: Ruth

Brian Reddy: Les Worrell

Lee Garlington: Drs Jane Fox

Bill Bolender: Sceriffo Turner

Carole Androsky: Mary Kelly

Peter Jason: Norman Gates

Grant Heslov: Greg

Doppiatori italiani

Luca Ward: Harry Dalton

Isabella Pasanisi: Rachel Wando

Claudio Fattoretto:Paul Dreyfus

Azzurra Antonacci: Lauren Wando

Domitilla D'Amico: Graham Wando

Miranda Bonansea: Ruth





La trama

Nella cittadina di Dante’s Peak la vita scorre tranquilla sotto lo sguardo vigile del Sindaco Rachel Wando (Linda Hamilton), la peculiarità di questa cittadina montana non è solo il nome, ma la montagna che la sovrasta e che in realtà è un vulcano attivo in fase dormiente.

Quando il vulcanologo Harry Dalton (Pierce Brosnan), la sua equipe e la loro attrezzatura all’avanguardia arriveranno in città, si avvertiranno i primi sintomi di un prossimo risveglio del gigantesco vulcano, purtroppo alcuni precedenti di Dalton ne mineranno la credibilità, e il suo grido d’allarme rimarrà inascoltato.

Ad ascoltare il bel vulconologo vedovo ci penserà il Sindaco single Rachel, tra i due il feeling è immediato, così saranno loro due a scoprire le prime avvisaglie, nonchè le prime vittime collaterali, purtroppo l’approssimarsi della stagione turistica sarà motivo plausibile per il consiglio cittadino per perdere tempo prezioso.

Come da manuale la montagna si risveglierà, radendo al suolo la cittadina sfogando una potenza distruttiva sopita per decenni, Dalton e Rachel però dovranno portare a termine un ultimo salvataggio prima di lasciarsi alle spalle la "furia della montagna".





Il nostro commento

Disaster-movie da manuale, stereotipi del genere rispettati appieno, plot prevedibile ma adeguatamente coinvolgente, il versatile Roger Donaldson, all'attivo per lui Thirteen Days e La regola del sospetto, maneggia con dovizia una mole impressionante di effetti speciali all’insegna del devastante, tutto è catastrofico e realistico al punto giusto.

Aggiungiamo al mix un paio di protagonisti carismatici e credibili, il fascinoso ex Bond Pierce Brosnan e la "desaparecida" Linda Hamilton, la Sarah Connor di Terminator, e il "popcorn-disaster-movie" è servito.

Scientificamente più accurato del "fantascientifico" Vulcano - Los Angeles 1997 uscito lo stesso anno, Dante’s Peak - La furia della montagna è consigliato ai patiti del genere e ai fan del Twister di Frank Darabont.





Curiosità



La "cenere vulcanica" è stata creata con frammenti di pagine di quotidiani.



Tutte le scene del cratere sono state girate a Mt. St Helens.



I cani che hanno interpretato "Roughy" erano ibridi di lupo (parte lupo e parte Airedale Terrier).



Nel film si è fatto ampio uso di effetti speciali pratici.



Il film si è trovato in diretta concorrenza con Vulcano - Los Angeles 1997 di 2oth Century Fox. Optando per un programma di riprese accelerato, Dante's Peak ha raggiunto i cinema quasi 3 mesi prima del rivale "Vulcano" registrando un incasso superiore al box-office.



La maggior parte degli esterni del film sono stati girati a Wallace in Idaho con "Dante's Peak" e il paesaggio circostante aggiunti digitalmente in post-produzione.



La t-shirt indossata da Gregg nel primo giorno di osservazione di "Dante's Peak" rappresenta un grafico che mostra le eruzioni dei vulcani della Catena delle Cascate negli ultimi 4.000 anni.



Questo film è uno degli ultimi ruoli di Charles Hallahan prima della sua morte avvenuta il 25 novembre 1997.



Roger Donaldson ha rivelato che la macchina da presa che Pierce Brosnan usa quando indaga per la prima volta su Dante's Peak è maneggiata dallo stesso Brosnan.



Il dottot Dalton misura il pH (acidità) dell'acqua a 3,48. Si tratta di un'acidità medio forte, da qualche parte tra una bevanda gassata (pH circa 5) e acido di batteria (pH circa 2).



Roger Donaldson ha deciso di realizzare il film perché un tempo era stato uno studente di geologia. Il lavoro da studente di Donaldson sui vulcani è stato utile durante l'ampia ricerca affrontata per rendere il film credibile ed emozionante e mettere in scena il conflitto tra uomo e natura.



Questa è l'unica volta che Pierce Brosnan e Linda Hamilton hanno lavorato insieme. Sono diventati amici dopo aver finito di lavorare al film.



In origine c'era Michael Douglas designato al ruolo di protagonista maschile.



"Dante's Peak" prende il nome dalla prima cantica (Inferno) della "Divina Commedia" di Dante Alighieri.



Quando Paul, Greg, Terry, Stan e Nancy arrivano a "Dante's Peak" (a circa 20 minuti di film), Stan commenta che i residenti della città devono sentirsi protetti dalla montagna e Nancy osserva "Sì, proprio come a Pompei". Un cenno allo storico disastro vulcanico della città romana di Pompei, nei pressi di Napoli, avvenuto il 24 agosto 79. L'intera città romana venne distrutta dall'eruzione del Vesuvio che causò la morte di 16.000 persone.



Roger Donaldson non aveva mai incontrato Pierce Brosnan prima di girare Dante's Peak. Aveva visto Brosnan interpretare James Bond in GoldenEye (1995).



All'epoca Pierce Brosnan era noto per aver interpretato James Bond nei film di 007, che ha interpretato da 1995 al 2002 e Linda Hamilton era nota per aver interpretato Sarah Connor nei primi due film della serie Terminator, che ha interpretato nel 1984 e nel 1991.



Quando la lava vulcanica inizia a distruggere la baita di montagna, tutti corrono per raggiungere una piccola barca. Quando la ripresa è stata effettuata per la prima volta, la barca è affondata. Jamie Renee Smith (Lauren) non sapeva nuotare e Pierce Brosnan l'ha sostenuta finché un membro della troupe non l'ha tirata fuori dall'acqua.



I primi piani dell'eruzione e della nube piroclastica sono stati realizzati in un parcheggio con un set in miniatura del vulcano e pompe a gas giganti.



Il film costato 116 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 178.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Frizzell e James Newton Howard che ha scritto il tema principale (Main Titles) che si può ascoltare durante i titoli di testa



TRACK LISTINGS

1. Main Titles

2. The Close Call

3. Trapped In The Crater

4. On The Porch

5. The Evacuation Begins

6. The Helicopter Crash

7. Escaping The Burning House

8. Sinking On Acid Lake

9. Stuck In The Lava

10. The Rescue

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.