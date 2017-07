Spider-Man: Homecoming - la colonna sonora del reboot Sony-Marvel

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 luglio 2017

Spider-Man: Homecoming debutta nei cinema italiani il 6 luglio e Blogo vi propone la coonna sonora ufficiale del reboot di Jon Watts.

Il 6 luglio arriva nei cinema italiani il reboot Spider-Man: Homecoming con il nuovo Peter Parker di Tom Holland che è stato presentato ai fan dal suo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr.) in Captain America: Civil War.

In questo primo film di una nuova trilogia già pianificata, Peter Parker cerca di bilanciare bilanciare i suoi oneri da brillante studente delle scuole superiori con la sua missione di supereroe contro il crimine di New York, svolta indossando la maschera del suo alter ego "Spidey".

Il regista Jon Watts ha scelto l'acclamato e prolifico Michael Giacchino per comporre la colonna sonora del film, il compositore prosegue la sua collaborazione con con Disney dopo aver musicato Rogue One: A Star Wars Story e Doctor Strange (altri crediti di Giacchino includono musiche per Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, Zootropolis, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, Jurassic World e serie tv di culto come Lost e Alias).

Giacchino nella sua colonna sonora per Spider-Man: Homecoming ha incluso anche una cover della popolare sigla della serie tv d'animazione "L'Uomo Ragno" degli anni '60, una sigla diventata iconica e già rivisitata in varie occasioni da diversi artisti come Michael Bublé, gli Aerosmith e i Ramones.

TRACK LISTINGS

1. Spider-Man Television Theme

2. The World is Changing

3. Academic Decommitment

4. High Tech Heist

5. On a Ned-To-Know Basis

6. Drag Racing / An Old Van Rundown

7. Webbed Surveillance

8. No Vault of His Own

9. Monumental Meltdown

10. The Baby Monitor Protocol

11. A Boatload of Trouble Part 1

12. A Boatload of Trouble Part 2

13. Ferry Dust Up

14. Stark Raving Mad

15. Pop Vulture

16. Bussed a Move

17. Lift Off

18. Fly-By-Night Operation

19. Vulture Clash

20. A Stark Contrast

21. No Frills Proto COOL!

22. Spider-Man: Homecoming Suite