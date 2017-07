Il Vegetale di Gennaro Nunziante, Fabio Rovazzi protagonista

Di Federico Boni mercoledì 5 luglio 2017

Da Checco Zalone a Fabio Rovazzi. Torna in sala Gennaro Nunziante con Il Vegetale.

E' stato annunciato nella giornata di ieri a Riccione, nel corso della manifestazione Cinè – Giornate Estive di Cinema, l'esordio cinematografico di Fabio Rovazzi in qualità d'attore. Il cantante, diventato re dei tormentoni nel corso degli ultimi 12 mesi, sarà infatti il protagonista de Il Vegetale, nuovo film scritto e diretto da Gennaro Nunziante, regista di tutti i film con Checco Zalone mattatore. A produrre la pellicola Piero Crispino per 3ZERO2, con The Walt Disney Company Italia in co-produzione. Il film sarà distribuito nel 2018.



Daniel Frigo, Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia, ha così commentato la notizia:

“Sono davvero molto felice di presentare la nostra nuova collaborazione con Gennaro Nunziante, insieme alle incredibili novità che porteremo in sala nei prossimi mesi. È sempre una grande emozione poter condividere questi momenti con gli straordinari esercenti e i preziosi partner, che insieme al team di Disney Italia lavorano instancabilmente e contribuiscono al successo di tutti i nostri film”.

Nel 2009 l'esordio cinematografico di Nunziante con Cado dalle Nubi, da subito campione d'incassi con 14 milioni di euro. Nel 2011 il ritorno con Che bella Giornata, arrivato ai 44 milioni di euro, seguito nel 2013 dai 53 milioni di Sole a Catinelle e nel 2016 dai 65 milioni di 'Quo Vado?'.