Shin Godzilla: le action figures ufficiali del remake giapponese

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 luglio 2017

Dopo l'uscita italiana Blogo vi propone le action figures ufficiali del remake giapponese "Shin Godzilla".

Ultimo giorno utile per godersi in sala Shin Godzilla, il remake giapponese campione d'incassi portato nelle sale italiane dal 3 al 5 luglio da QMI Stardust in collaborazione con Dynit e Minerva Pictures.

Shin Godzilla: due nuove clip in italiano del remake giapponese al cinema dal 3 al 5 Luglio Arriva nelle sale italiane il 3, 4 e 5 luglio 2017 il remake giapponese dedicato al "Re dei Mostri".

Dopo il notevole reboot americano anche i giapponesi riavviano il loro iconico franchise con protagonista il "Re dei Mostri" in un remake dall'autore cult Hideaki Anno, il papà dell'anime Neon Genesis Evangelion, e dal mago degli effetti Shinji Higuchi. Shin Godzilla unisce innovazione e tradizione con l'utilizzo di avanzatissimi effetti digitali non rinunciando però al classico uomo in costume per rappresentare il mostro. Un omaggio alla saga originale, fortemente voluto Hideaki Anno.

Con un icona di questa portata non poteva di certo mancare il merchandise legato al film e in particolare oggi vi proponiamo due action figures ufficiali prodotte da NECA e S.H.MonsterArts che hanno fatto un lavoro eccellente non lesinando in dettagli, articolazioni e dimensioni con NECA che propone due versioni di Godzilla da 15cm e da 30cm mentre S.H.MonsterArts alza il tiro (e il prezzo) rendendo piena giustizia all'imponente "Re dei Kaiju" con una figure superaccessoriata da ben 43cm (dalla testa alla coda).

Trovate la figure NECA disponibile su Amazon e la figures S.H.MonsterArts disponibile invece su eBay.