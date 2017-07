Venezia 2017, Annette Bening Presidente di Giuria

Di Federico Boni mercoledì 5 luglio 2017

Annette Bening presidente di giuria alla Mostra del Cinema di Venezia.

Annette Bening, 59enne 4 volte candidata agli Oscar, presiederà la Giuria internazionale del Concorso della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (30 agosto – 9 settembre 2017). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, su proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera, che ha così motivato la scelta:





“Era tempo che la lunga serie di presidenze maschili della Giuria internazionale della Mostra del Cinema di Venezia venisse interrotta per far posto a una donna di grande talento, intelligenza e ispirazione. Sono particolarmente lieto che Annette Bening abbia accettato questo ruolo, che saprà svolgere in virtù del talento manifestato in una carriera da star hollywoodiana contraddistinta da scelte sempre interessanti e spesso coraggiose. Attrice raffinata e istintiva, capace di sfumature complesse, Annette Bening conferisce ai ruoli da lei interpretati un calore e una naturale eleganza che rendono la visione dei suoi film un’esperienza straordinaria. Le do il benvenuto a Venezia”.

Annette Bening ha dichiarato:

“È un onore per me essere stata chiamata a ricoprire il ruolo di Presidente della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Aspetto con impazienza di guardare i film e lavorare insieme ai miei colleghi giurati per celebrare il meglio del cinema mondiale di quest’anno”.



Era dal 2006, con Catherine Deneuve, che una donna non indossava gli abiti di Presidente di Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. La Bening ha vinto due Golden Globe, con La diva Julia e I Ragazzi stanno Bene, ma mai un Oscar, limitandosi a 4 nomination con Rischiose abitudini, 1991; American Beauty, 1999; La diva Julia, 2004; e I ragazzi stanno bene, 2010.

Nella serata conclusiva della prossima 74. Mostra (9 settembre 2017), la Giuria internazionale di Venezia 74 da lei presieduta e complessivamente composta da 9 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali:

− Leone d'Oro per il miglior film

− Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria

− Leone d’Argento - Premio per la migliore regia

− Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

− Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

− Premio per la migliore sceneggiatura

− Premio Speciale della Giuria

− Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente