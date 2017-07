Coco della Pixar, anteprima mondiale al Morelia Festival

Di Federico Boni giovedì 6 luglio 2017

Anteprima mondiale messicana per Coco della Pixar.

Coco: nuova clip 'Il pranzo di Dante' Un viaggio nella tradizione del Día de Muertos nel nuovo film d'animazione Disney-Pixar - Al cinema a dicembre 2017 Niente Mostra del Cinema di Venezia per Coco, atteso nuovo lungometraggio Pixar che verrà presentato in anteprima mondiale il 20 ottobre prossimo al Morelia International Film Festival. In Messico, giustamente.

Diretta da Lee Unkrich (Toy Story 3) al fianco di Adrian Molina (Monsters University), la pellicola aprirà la manifestazione un paio di settimane prima del 'Día de Muertos', giorno dei morti che è al centro della trama. In uscita a Natale nei cinema d'Italia, il film ruota infatti attorno al giovane Miguel, ragazzo che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino, si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel.

Tra i doppiatori Gael Garcia Bernal, idolo messicano, Edward James Olmos e Alanna Ubach. "Coco è il primo film Pixar ispirato alle incantevoli persone, alle belle tradizioni e alla cultura del Messico, quindi siamo onorati di avere l'opportunità di mostrarlo in anteprima mondiale", ha commentato Adrian Molina.

