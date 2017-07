Stasera in tv: "Steve Jobs" su Canale 5

Di Pietro Ferraro venerdì 7 luglio 2017

Canale 5 stasera propone "Steve Jobs", film biografico del 2015 diretto da Danny Boyle e interpretato da Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen e Jeff Daniels.





Cast e personaggi

Michael Fassbender: Steve Jobs

Kate Winslet: Joanna Hoffman

Seth Rogen: Steve Wozniak

Jeff Daniels: John Sculley

Katherine Waterston: Chrisann Brennan

Michael Stuhlbarg: Andy Hertzfeld

John Ortiz: Joel Pforzheimer

Sarah Snook: Andrea "Andy" Cunningham

Perla Haney-Jardine: Lisa Jobs 19enne

Doppiatori italiani

Alessio Cigliano: Steve Jobs

Chiara Colizzi: Joanna Hoffman

Jacopo Venturiero: Steve Wozniak

Angelo Maggi: John Sculley

Valentina Mari: Chrisann Brennan

Luigi Ferraro: Andy Hertzfeld





Trama e recensione

"Steve Jobs" si svolge nei backstage pochi minuti prima dei lanci dei tre prodotti più rappresentativi nell’arco della carriera di Job, partendo con il Macintosh nel 1984 e finendo con la presentazione dell’iMac nel 1998, portandoci, appunto, dietro le quinte della rivoluzione digitale, per tratteggiare un ritratto intimo dell’uomo geniale che è stato il suo epicentro.

Steve Jobs: recensione del film di Danny Boyle Il nuovo film su Steve Jobs firmato Danny Boyle e Aaron Sorkin è forse un gran film mancato. Leggi la recensione.





Curiosità



Il film ha vinto 2 Golden Globe (Migliore attrice non protagonista a Kate Winslet e Migliore sceneggiatura a Aaron Sorkin) e 1 Premio BAFTA (Migliore attrice non protagonista a Kate Winslet).



I trte atti del film sono stati filmati su 16mm, 35mm e digitale per illustrare l'avanzamento della tecnologia di Apple nei sedici anni raffigurati dalla vita di Jobs.



Michael Fassbender ha detto in un'intervista che Christian Bale, uscito dal progetto nel novembre 2014, sarebbe stato perfetto per interpretare Steve Jobs: "Pensavo tra me e me: Christian Bale è perfetto, perché non lo fa? In realtà lo ho chiamato e glielo ho detto".



Il film in tre atti è stato girato in sequenza. Gli attori hanno interpretato ogni atto in quattro settimane, provando per le prime due settimane e poi girando per le due settimane successive. Kate Winslet ha affermato che per il terzo atto Michael Fassbender non aveva nemmeno il suo copione nelle prove, poiché aveva memorizzato tutte e 180 le pagine.



Seth Rogen si è incontrato a più riprese con Steve Wozniak per caratterizzarlo al meglio. Rogen ha anche ricercato i discorsi e gli interventi di Wozniak online. come parte della sua ricerca Rogen ha anche guardato un vecchio video degli anni '80 con Wozniak in visita al museo Apple e alle loro sedi. Rogen ha poi ammesso di non avere idea di chi fosse Steve Wozniak prima di lavorare a questo film.



Il co-fondatore di Apple Steve Wozniak è stato consulente per il film.



David Fincher era stato in origine designato alla regia ma ha abbandonato dopo che Sony ha respinto le sue richieste: un compenso di dieci milioni di dollari e un pieno controllo creativo del progetto. Fincher voleva Christian Bale per il ruolo principale. Dopo la sua partenza, Danny Boyle ha firmato per dirigere e Leonardo DiCaprio è stato avvicinato per ruolo di protagonista. Dopo il rifiuto di DiCaprio in favore di Revenant - Redivivo, il ruolo è stato offerto a Christian Bale che rifiutò ritenendosi non adatto per la parte, a quel punto il ruolo è andato a Michael Fassbender.



Questo è il terzo film basato sulla vita di Steve Jobs dopo I Pirati della Silicon Valley (1999) e Jobs (2013).



Kate Winslet considera il ruolo di Joanna Hoffman come una delle sue performance preferite e "Steve Jobs" uno dei film tra i suoi film preferiti.



In una conferenza stampa, Michael Fassbender ha detto scherzosamente che ha basato il suo ritratto di Jobs su Ashton Kutcher. Anche Kutcher ha interpretato Steve Jobs nel biopic Jobs (2013).



Aaron Sorkin originariamente voleva che Tom Cruise interpretasse Steve Jobs.



Durante la sequenza del film che si svolge nel 1984, Jobs (Michael Fassbender) e Sculley (Jeff Daniels) stanno guardando dal backstage lo spot Macintosh realizzatp per il Super Bowl. Quello spot è stato diretto da Ridley Scott che ha diretto Michael Fassbender in Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017).



Il film si svolge nel 1984, nel 1988 e nel 1998.



Natalie Portman era in trattative per un ruolo mentre Ike Barinholtz ha sostenuto un provino per il ruolo di Steve Wozniak.



Dakota Fanning ha incontrato Danny Boyle e Aaron Sorkin per il ruolo di Lisa nel film.



Diverse scene memorabili nel film non sono mai avvenute nella vita reale, vedi la scena in cui la piccola figlia di Jobs usa il suo computer per disegnare un'immagine; la riconciliazione tra John Sculley e Jobs; la maggior parte delle discussioni con Steve Wozniak e la scena finale tra Jobs e sua figlia adulta.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 34. A causa della prestazione deludenti del box-office, il film è stato ritirato da 2.072 cinema statunitensi dopo appena due settimane di programmazione.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Daniel Pemberton (The Counselor - Il procuratore, Operazione U.N.C.L.E., King Arthur - Il potere della spada).

(The Counselor - Il procuratore, Operazione U.N.C.L.E., King Arthur - Il potere della spada).

La colonna sonora include anche brani di Bob Dylan, The Libertines, The Maccabees.



Danny ha cominciato dicendo che il film è molto chiaramente diviso in tre atti, e che ogni atto sarebbe stato differenziato non solo dalla fotografia – ogni atto sarebbe stato girato con sistemi diversi – ma anche dal suono. Quindi, il film aveva sostanzialmente bisogno di tre colonne sonore separate. Il primo atto si svolge nel 1984, quando il concetto del Macintosh era completamente nuovo, una promessa di possibilità illimitate attraverso la nuova tecnologia, per cui il sound doveva essere “ottimismo elettronico”. Il secondo atto, quattro anni più tardi, è ambientata in un teatro dell’opera dove Steve lancia un nuovo prodotto... e noi abbiamo deciso di inetrpretarlo come un atto di vendetta contro la società che lo aveva “cacciato” e questo legittimava una musica operistica in tono e scala. Il terzo atto si svolge nel 1998, tempo in cui ormai intere colonne sonore vengono composte al computer. La maggior parte della musica di questo atto l’ho quindi prodotta usando un software Apple. Daniel Pemberton

TRACK LISTINGS

1. The Musicians Play Their Instruments?

2. It’s Not Working

3. Child (Father)

4. Jack It Up

5. The Circus Of Machines I (Overture)

6. Russian Roulette

7. Change The World

8. The Skylab Plan

9. Don’t Look Back Into The Sun – The Libertines

10. …I Play The Orchestra

11. The Circus Of Machines II (Allegro)

12. Revenge

13. Rainy Day Women #12 & 35 – Bob Dylan

14. It’s An Abstract

15. Life Out Of Balance

16. I Wrote Ticket To Ride

17. The Nature Of People

18. 1998. The New Mac

19. Father (Child)

20. Remember

21. Grew Up At Midnight – The Maccabees

22. Shelter From The Storm – Bob Dylan