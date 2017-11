Vi Presento Christopher Robin: trailer italiano e poster del biopic sul creatore di Winnie the Pooh

Di Pietro Ferraro lunedì 27 novembre 2017

Vi Presento Christopher Robin: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Simon Curtis nei cinema italiani dal 3 gennaio 2018.

20th century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Vi Presento Christopher Robin, il biopic su A.A. Milne, il creatore di Winnie the Pooh interpretato da Domhnall Gleeson.

Ambientato dopo la prima guerra mondiale, Addio Christopher Robin racconta la vita dell'autore A.A. Milne (Domhnall Gleeson) e di suo figlio Christopher Robin (Will Tilston) mentre creavano il mondo di Winnie the Pooh, che ha contribuito a mitigare una pervasiva tristezza post-bellica. Margot Robbie è co-protagonista nei panni della moglie di Milne e Kelly MacDonald interpreta la bambinaia di Christopher Robin.

Il film è diretto dall'inglese Simon Curtis (Marilyn, Woman in Gold) e scritto in tandem da Frank Cottrell Boyce (Le due vie del destino - The Railway Man) e Simon Vaughan alla sua seconda sceneggiatura dopo il film tv "A Bear Named Winnie".

Il debutto di Winnie the Pooh risale al 14 ottobre 1926 nel romanzo omonimo. Dopo la morte di Milne, i diritti sui personaggi della serie furono ceduti alla Walt Disney, che ha realizzato numerosi film d'animazione e cartoni animati. Winnie Pooh è attualmente una delle principali icone dell'universo di Disney e uno dei suoi personaggi più redditizi.





VI PRESENTO CHRISTOPHER ROBIN dà un raro sguardo sul rapporto tra l'amato autore A. A. Milne (Domhnall Gleeson) e il figlio Christopher Robin (Will Tilston), i cui giocattoli hanno ispirato il magico mondo di Winnie the Pooh. Insieme a sua madre Daphne (Margot Robbie), e alla sua bambinaia Olive (Kelly Macdonald), Christopher Robin e la sua famiglia sono travolti dal successo internazionale dei libri; Le storie incantevoli che portano speranza e conforto in Inghilterra dopo la prima guerra mondiale. Ma con gli occhi del mondo su Christopher Robin, quale sarà il costo per la famiglia?