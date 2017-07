Stasera in tv: "Ritorno al futuro" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 8 luglio 2017

Italia 1 stasera propone "Ritorno al futuro", commedia fantascientifica del 1985 diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson.





Cast e personaggi

Michael J. Fox: Marty McFly

Christopher Lloyd: "Doc" Emmett L. Brown

Lea Thompson: Lorraine Baines McFly

Crispin Glover: George McFly

Thomas F. Wilson: Biff Tannen

Claudia Wells: Jennifer Parker

Marc McClure: Dave McFly

Wendie Jo Sperber: Linda McFly

James Tolkan: Strickland

Norman Alden: Lou Caruthers

Donald Fullilove: Goldie Wilson

George DiCenzo: Sam Baines

Frances Lee McCain: Stella Baines

Jason Hervey: Milton Baines

Harry Waters Jr.: Marvin Berry

Will Hare: Il "Vecchio" Peabody

George 'Buck' Flower: Red il senzatetto

Billy Zane: Match

J.J. Cohen: Skinhead

Casey Siemaszko: 3-D

Doppiatori italiani

Teo Bellia: Marty McFly

Ferruccio Amendola: "Doc" Emmett L. Brown

Anna Rita Pasanisi: Lorraine Baines McFly

Oreste Baldini: George McFly

Alessandro Rossi: Biff Tannen

Emanuela Rossi: Jennifer Parker

Roberto Chevalier: Dave McFly

Gianfranco Bellini: Strickland

Pino Locchi: Lou Caruthers

Vittorio Stagni: Goldie Wilson

Renato Mori: Sam Baines

Flaminia Jandolo: Stella Baines

Francesco Pezzulli: Milton Baines

Angelo Nicotra: Marvin Berry

Mario Milita: Il "Vecchio" Peabody / Red il senzatetto





La trama

Hill Valley California 1985, Marty McFly (Michael J. Fox) studente di liceo viene accidentalmente rimandato al 1955 in una DeLorean trasformata dall'amico scienziato Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd) in una "macchina del tempo" alimentata a plutonio. Durante il suo incredibile viaggio a ritroso tempo, Marty incontrerà suo padre già all’epoca vessato dal suo capo versione bullo, la madre teenager con l’ormone in subbuglio e l’amico Doc versione anni ’50, l’unico in grado di riportarlo a casa giusto in tempo per salvargli la vita.





Il nostro commento

Il classico di Robert Zemeckis è una di quelle pellicole già tecnicamente notevoli all’epoca dell’uscita in sala e che oggi hanno tutto il sapore di un nostalgico e imarcescibile "evergreen". Il segreto di Ritorno al futuro, che ricordiamo prodotto all’epoca dal lanciatissimo Steven Spielberg, è la perfetta commistione di fantascienza e una certa nostalgica reminiscenza per i favolosi anni ’50 americani, nostalgia che ha fatto la fortuna di serial come Happy Days e trasformato in cult pellicole come l’American Graffiti di George Lucas.

La fumettosa tecnologia messa in scena da Zemeckis con tanto di inventore folleggiante, la tematica del viaggio nel tempo da sempre fascinosa e l’aggiunta di corpose dosi di humour formato famiglia, danno l’idea di quella che negli anni ’80 era la perfetta concezione di "film per tutti", etichetta negli anni ripetutamente distorta ed abusata e che con l’avvento degli anni ’90 cambierà radicalmente seguendo i gusti di un pubblico in continua evoluzione multimediale. Naturalmente non possiamo dimenticare di citare il protagonista, Quel Michael J. Fox volto familiare dell’amatissima sit-com Casa Keaton, che dopo un paio di ruoli agli inizi degli anni’80 viene lanciato sul grande schermo proprio con il film di Zemeckis che sfrutta il viso da eterno ragazzino dell’attore che all’epoca gli permise, a ventiquattro anni suonati, di interpretare il ruolo di un teenager.