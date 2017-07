Puppet Master: Axis Termination - trailer e poster del sequel horror di Charles Band

Di Pietro Ferraro sabato 8 luglio 2017

Puppet Master Axis Termination: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel horror di Charles Band.

I burattini assassini sono tornati per concludere la loro ultima trilogia con un bagno di sangue. Disponibili trailer e poster di Puppet Master: Axis Termination l'undicesimo film del franchise "Puppet Master", così come il terzo e ultimo della trilogia "Axis".

Puppet Master: Axis Termination funge da sequel diretto di Puppet Master X: Axis Rising del 2012. Charles Band, che ha prodotto l'originale Puppet Master - Il burattinaio del 1989, torna a dirigere questa nuova puntata della saga dei malevoli burattini.





I popolari burattini anti-eroi Blade, Pinhead, Tunneler, Jester, Six Shooter e Leech Woman, si uniscono ad un team segreto di psicologi che lavorano come Agenti alleati. In collaborazione con le sanguinarie marionette di Toulon, questi improbabili alleati si affrontano contro un nuovo branco di malvagi nazisti e i loro più malvagi burattini dell'Asse in uno scontro finale che deciderà il futuro del mondo libero!

Non è affatto raro per i film horror ottenere molti sequel, ma Puppet Master è un caso particolare. Il film originale è uscito direct-to-video nel 1989 guadagnandosi un seguito di culto considerevole che ha portato a ben 11 film in totale incluso Puppet Master: Axis Termination. Inoltre un reboot è già in preparazione dal titolo Puppet Master: The Littlest Reich. Il reboot manterà il tema "nazista", ma è abbastanza sorprendente che questo franchising riesca a resistere dopo tutti questi anni, ma nonostante una qualità molto altalenante bisogna ammettere che questi film hanno un fascino anni '80 all'apparenza immarcescibile.

Puppet Master: Axis Termination non ha ancora una data di uscita ufficiale americana, ma sappiamo che arriverà nel 2017 e sembra scontata un'uscita direct-to-video.