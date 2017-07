24x36: trailer e poster del documentario sulle locandine cinematografiche

Di Pietro Ferraro sabato 8 luglio 2017

24x36 A Movie About Movie Posters: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Kevin Burke.

Disponibili trailer e poster di 24x36: A Movie About Movie Posters in cui vengono presentati un certo numero di artisti di poster cinematografici, insieme al regista Joe Dante che rivela che quando era un ragazzino, i manifesti cinematografici appesi nel suo cinema locale fungevano come prima connessione ai film in arrivo scatenando emozioni e grande attesa. Questo trailer continua presentando un certo numero di iconici manifesti illustrati che i fan hanno amato e collezionato e raccontando di come questa forma d'arte è in gran parte scomparsa nel corso degli anni.

Il trailer ha debuttato sul canale YouTube Tribeca Shortlist insieme al poster che presenta omaggi a diverse iconiche locandinedel passato, tra cui King Kong, Indiana Jones, Star Wars e altri. Entertainment Weekly ha riferito l'anno scorso, prima che il film fruisse della sua prima mondiale, che il poster è stato creato grazie alla collaborazione di cinque artisti specializzati in locandine cinematografiche: Sara Deck, Paul Ainsworth, Joshua Budich, Gary Pullin e Matt Ryan Tobin che è anche lo scenografo del documentario.

Questo intrigante documentario esplora la nascita, la morte e la recente resurrezione dell'arte illustrata del film. Attraverso interviste ccon artisti e personalità chiave degli ultimi quattro decenni, il film di Kevin Burke mira a rispondere alla domanda: cosa è successo al manifesto illustrato, perché è scomparso e cosa lo ha riportato in vita? A metà degli anni 2000, riempendo il vuoto lasciato dietro l'abbandono dei manifesti illustrati a Hollywood, artisti indipendenti e gallerie cominciarono a vendere locandine in edizione limitata, un movimento che è esploso diventando rapidamente in un'industria in forte espansione con stampe vendute online in pochi secondi, ispirando Hollywood a riutilizzare ancora una volta i poster illustrati.

Questo documentario segna l'esordio di Kevin Burke, che è anche produttore, montatore, operatore di ripresa e artista degli effetti digitali. Oltre al regista Joe Dante, il documentario include anche alcuni artisti di talento come Roger Kastel, Dave Alexander e Matthew Chojnacki, David Byrd e Matt Tobin, solo per citarne alcuni, insieme a Adam Martin, curatore e proprietario della "Hero Complex Art Gallery" e Mike Orlando, proprietario del negozio di poster di Los Angeles "Hollywood Canteen".