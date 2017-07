Grosso Guaio a Chinatown: gadget Funko Pop e action figures vintage

Di Pietro Ferraro domenica 9 luglio 2017

Funko ha realizzato una linea di figures dedicata al classico "Grosso Guaio a Chinatown" di John Carpenter.

Se come noi siete dei fan sfegatati del Jack Burton di Kurt Russell, non potete lasciarvi sfuggire due diverse serie di figures realizzate da Funko e ispirate al classico anni '80 Grosso Guaio a Chinatown di John Carpenter.

Il camionista Jack Burton accompagna l’amico di bisbocce Wang Chi a prendere all’aereoporto Miao Yin fidanzata e promessa sposa di quest’ultimo, un’avvenente fanciulla cinese con gli occhi verdi, una vera rarità che la trasformerà nell'obiettivo del leggendario stregone Lo-Pan. Lo stregone farà rapire Miao Yin dai suoi scagnozzi allo scopo di sposarla e poi sacrificarla ad un demone cinese per lasciare il corpo ormai decrepito in cui risiede il suo spirito e raggiungere l’agognata immortalità. Jack e Wang si uniranno ad una spedizione capeggiata dal mago Egg Shen per scendere nei meandri di un'oscura Chinatown magica e pericolosa in cerca della fidanzata di Wang.

Un primo set è parte della linea POP! e consiste in fumettose statuine in pvc che ritraggono alcuni dei personaggi principali: il prode camionista Jack Burton (Kurt Russell), il malvagio stregone Lo-Pan (James Hong), la reporter Gracie Law (Kim Cattrall) abbigliata per il sacro sposalizio / sacrificio celebrato in onore del dio Ching Dai e i tre potenti maghi elementali al servizio dello stregone noti come le Tre Bufere (Tuono / Carter Wong, Pioggia /Peter Kwong e Fulmine / James Pax).

Gli stessi personaggi sono stati realizzati in una versione alternativa parte della linea Funko nota come ReAction che propone action figures dal look vintage create appositamente per i collezionisti più nostalgici.

Trvate le figures sul sito ufficiale Funko e su Amazon.