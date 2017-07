Stasera in tv: "Gigolò per caso" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 10 luglio 2017

Rai 3 stasera propone Gigolò per caso (Fading Gigolo), film commedia del 2013 diretto da John Turturro e interpretato da John Turturro, Woody Allen, Sharon Stone e Vanessa Paradis.





Cast e personaggi

John Turturro: Fioravante

Woody Allen: Murray

Sharon Stone: Dott.ssa Parker

Sofía Vergara: Selima

Vanessa Paradis: Avigal

Liev Schreiber: Dovi

Bob Balaban: Sol

David Margulies: Chief Rebbe

Aurelie Claudel: donna Tai Chi

Loan Chabanol: Loan

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: Fioravante

Leo Gullotta: Murray

Cristiana Lionello: Dott.ssa Parker

Laura Romano: Selima

Ilaria Stagni: Avigal

Pino Insegno: Dovi

Carlo Valli: Chief Rebbe





Trama e recensione

Fioravante e Murray, due amici per la pelle in condizioni economiche precarie, per sbarcare il lunario decidono di cimentarsi con il mestiere più antico del mondo. L’uno (John Turturro) nei panni di un gigolò, l’altro (Woody Allen) nel ruolo di manager. Con il nome d’arte Virgil, Fioravante si destreggia tra un ménage a trois con due avvenenti signore alla ricerca di emozioni forti (Sharon Stone e Sofia Vergara) e gli incontri ben più casti con Avigal, vedova di un rispettato Rabbino, rimasta sola con i figli, i ricordi di una vita vissuta nel mondo chiuso della comunità chassidica e un disperato bisogno di scoprire cose nuove. Mentre Fioravante viene messo in crisi dai sentimenti che quest’ultima suscita in lui, ignaro della gelosia di Dovi (Liev Schreiber), chassidico innamorato di lei fin da quando era ragazzo, Bongo (pseudonimo di Murray) scopre che n on è poi così facile essere un protettore...

Gigolò per caso: Recensione del film con Woody Allen Disincantata commedia romantica con un divertente Woody Allen ed un più serioso John Turturro. Gigolò per caso si sofferma su amore e sesso senza tirarla troppo per le lunghe in una New York da fotodiario. Leggete la nostra recensione di Gigolò per caso





Curiosità



John Turturro e Woody Allen condividono lo stesso barbiere, e così che Allen ha saputo del film.



Non solo è una delle star del film, ma Woody Allen ha anche offerto suggerimenti a John Turturro sulla sceneggiatura, su richiesta del regista.



Questa è una delle poche apparizioni di Woody Allen in un film non diretto da lui



Turturro era da tempo affascinato dal concetto di prostituzione, in particolare da chi lo fa per scelta: “E' una professione e, come in qualsiasi altra professione, ci sono persone che la fanno meglio. Può trattarsi di una vera transazione; magari non sul piano emotivo, ma comunque reale. Il sesso costituisce una parte importante della vita, non solo per i ventenni. E' un desiderio condiviso da molti, anche da coloro che hanno una relazione stabile. Non credo che il desiderio ad un certo punto finisca e penso che quel desiderio sia la molla che spinge da sempre la gente a cercare chi si prostituisce”.



Poco dopo che il film è stato girato, Sharon Stone e John Turturro hanno lavorato insieme in teatro.



Alcune scene sono state girate al The Lexington Candy Shoppe, una tavola calda d'epoca a Manhattan utilizzata anche come location per I 3 giorni del Condor del 1975 e gli esterni sono stati utilizzati per Il diario di una tata del 2007.



Quando dice come dovrebbe essere un gigolò, Fioravante menziona George Clooney. Clooney & Turturro hanno recitato in Fratello dove sei? dei fratelli Coen.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Bill Maxwell (in tv The Jamie Foxx Show, Tris di Cuori) in collaborazione con il chitarrrista messicano-americano Abraham Laboriel.

La colonna sonora include brani di Dalida, Gene Ammons, Dean Martin e Vanessa Paradis.



TRACK LISTINGS

1. Canadian Sunset - Gene Ammons

2. La Violetera - Dalida

3. Neph - Trombone Shorty

4. My Romance - Gene Ammons

5. Luna Rossa - M'Barka Ben Taleb

6. Reflejo de Luna - Alacran

7. After the Massage - Bill Maxwell

8. Sway (Quien Sera) - Dean Martin

9. I'm A Fool to Want You - M'Barka Ben Taleb

10. Le Torrent - Dalida

11. Tu si na Cosa Grande - Vanessa Paradis

12. Meeting in the Park - Bill Maxwell