Laika: le scarpe Nike di Kubo, Paranorman, Coraline e Boxtrolls

Di Pietro Ferraro lunedì 10 luglio 2017

Al Comic-Con 2017 arrivano le scarpe Nike ispirate ai film d'animazione LAIKA.

LAIKA, lo studio dietro ai brillanti film d'animazione in stop-motion Kubo e la spada magica, ParaNorman, Boxtrolls e Coraline presenzierà al Comic-Con di San Diego di quest'anno con l'evento "The LAIKA Experience" dal 14 luglio al 23 luglio. L'ingresso alla mostra è gratuito e comprende oggetti di scena, pupazzi, mostri e set da tutti i film di LAIKA OLTRE a fan art, foto di scena e merchandise LAIKA in vendita tra cui scarpe a tema della Nike progettate da Tinker Hatfield.

In collaborazione con LAIKA, Tinker Hatfield, Vice Presidente "Design and Special Projects" di NIKE hanno creato speciali NIKE per celebrare i film d'animazione LAIKA. Tutti e quattro i modelli di scarpe (Coraline Nike Dunk, Nike Air Foamposite One ParaNorman, Nike Roshe Run Trollstrikes, Kubo XV) saranno esposti all'evento LAIKA.

Parlando dei design, Hatfield ha parlato della creazione del modello ispirato a Coraline.

Coraline era la prima, ed era probabilmente anche la più ambiziosa di tutte le scarpe. Stavo cercando di riunire nelle scarpe i mondi paralleli della narrazione. Quella pellicola, la prima volta che l'ho vista ho pensato 'Wow è così originale', quindi sapevo che dovevamo fare qualcosa con le scarpe che nessun altro aveva fatto in termini di narrazione e dettagli.

Hatfield ha anche discusso la sua ispirazione per le scarpe ParaNorman:

ParaNorman aveva una caratterstica di "altro mondo" che amavo. Così immediatamente abbiamo pensato a Foamposite di Eric Avar come una grande scarpa per quel progetto. La scarpa stessa sembra uscita da un film di fantascienza! Abbiamo anche utilizzato l'Air Raid II. Siamo andati con quella scarpa perché mi è sembrato che quello che LAIKA stava facendo con l'innovazione nell'horror d'animazione aveva alcune somiglianze a come avevamo provato ad innovare con l'Air Raid nel basket ".

Fonte: LAIKA