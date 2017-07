Stasera in tv: "Still Alice" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 10 luglio 2017

Ra 1 stasera propone "Still Alice", film drammatico del 2014 diretto da Richard Glatzer e Wash Westmoreland e interpretato da Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth e Alec Baldwin.





Cast e personaggi

Julianne Moore: Alice Howland

Kristen Stewart: Lydia Howland

Kate Bosworth: Anna Howland

Alec Baldwin: Dott. John Howland

Hunter Parrish: Tom Howland

Shane McRae: Charlie Jones

Stephen Kunken: Benjamin

Seth Gilliam: Frederic Johnson

Daniel Gerroll: Eric Wellman

Erin Darke: Jenny

Doppiatori italiani

Roberta Pellini: Alice Howland

Federica De Bortoli: Lydia Howland

Valentina Mari: Anna Howland

Paolo Buglioni: Dott. John Howland

Davide Perino: Tom Howland

Edoardo Stoppacciaro: Charlie Jones

Franco Mannella: Benjamin

Alberto Angrisano: Frederic Johnson

Luca Biagini: Eric Wellman

Letizia Ciampa: Jenny





Trama e recensione

Alice Howland, felicemente sposata e madre di tre ragazzi, è una rinomata professoressa di linguistica che, improvvisamente, inizia a dimenticare le parole.

Quando le diagnosticano una forma precoce di Alzheimer, Alice e la sua famiglia

vedono messi a dura prova i loro rapporti. La sua battaglia per cercare di rimanere

legata alla persona che era una volta è terribile , commovente e ammirevole.

Still Alice: Recensione Avere 50 anni e iniziare a perdere la memoria a causa dell'Alzheimer. Straordinaria Julianne Moore in Still Alice





Note del regista

L'Alzheimer precoce era un tema troppo familiare per me e Richard. Difatti, all’inizio di quello stesso anno, Richard si era fatto visitare da un neurologo a Los Angeles, in seguito ad alcune difficoltà che aveva sviluppato nel parlare. Il dottore gli aveva visto nella bocca, e aveva notato un inarcamento della lingua, e aveva predetto, “Credo sia SLA.” Abbiamo trascorso parecchio tempo nei mesi successivi a cercare di gestire le ripercussioni di questa cosa, sia da un punto di vista medico che emozionale. Leggendo i primi capitoli del libro, trovavamo delle similarità che ci erano familiari in maniera inquietante: il neurologo dal quale si reca Alice inizialmente le rivolge le stesse domande che Richard si era sentito chiedere all’inizio dei suoi esami; e il crescente senso di terrore che accompagnò la diagnosi, la sensazione di avere le ali tarpate, nel momento in cui la vita aveva acquisito la sua totale pienezza. Avevamo davvero voglia di affrontare un film del genere in quel momento? Alzheimer e SLA ovviamente sono malattie molto diverse tra loro. Più avanti, quando incontrammo Elizabeth Gelfand Stearns, socia della produttrice Maria Shriver, ci disse molto chiaramente: “Sono due malattie quasi opposte – l’Alzheimer attacca la cognizione, e inizialmente lascia intatto il corpo, mentre la SLA lascia intatto l’intelletto, mentre il corpo...” ma lasciò la frase a metà, per non creare imbarazzo. Le malattie certamente hanno delle similarità: sono entrambe terminali, incurabili, e hanno l’effetto di isolare il paziente dal mondo esterno. Ma la cosa più atroce è che entrambe cancellano il senso dell’identità, perciò è essenziale cercare di aggrapparsi a se stessi. [Wash Westmoreland]





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "Perdersi" dell’autrice esordiente Lisa Genova pubblicato da Simon e Schuster nel 2009 e tradotto in 25 lingue.



Julianne Moore per il ruolo in questo film ha vinto 1 Premio Oscar, 1 Golden Globe e 1 Premio BAFTA per la Miglior attrice protagonista.



Il co-regista Richard Glatzer, scomparso nel marzo 2015, soffriva di SLA (sclerosi laterale amiotrofica) e non era in grado di parlare, quindi ha diretto il film utilizzando un app e comunicando su un iPad. Questo è stato il suo ultimo film.



Julianne Moore ha suggerito il ruolo del dottor John Howland ad Alec Baldwin perché i due attori volevano lavorare di nuovo insieme.



Il film è stato filmato in 23 giorni e in ordine cronologico.



A quanto riferisce la scrittrice Lisa Genova, prima del casting di Julianne Moore, la parte era stata offerta a Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Diane Lane e Nicole Kidman, ma tutte avevano rifiutato.



Julianne Moore ha parlato con i consulenti della "National Alzheimers Association" nel corso della sua ricerca per il ruolo e ha persino affrontato il test standard di Alzheimer per la memoria che ha superato.



Lisa Genova, autrice del romanzo "Perdersi", ha un breve cameo come membro del pubblico dello spettacolo di Lydia.



Il figlio di Julianne Moore è una delle comparse del film.



Alice è professoressa presso la Columbia University nel film, mentre nel libro è una professoressa di Harvard.



Nel romanzo, il nome della nipote di Alice Howland è Alice Daly. Il romanzo rivela anche che sua madre, Sarah Daly e sua sorella Anne, sono morte nel 1972 in un incidente stradale



Il film costato 4 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 44.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Ilan Eshkeri (Stardust, The Young Victoria, 47 Ronin, Shaun Vita da pecora - Il film).



TRACK LISTINGS

1. L.A. Drive

2. No Secrets

3. Running

4. Alice Tells the Children

5. Beach

6. Words with Friends

7. Butterfly

8. Lost Phone

9. Speech

10. Pills

11. Toothpaste

12. Souls Rising

13. It Was About Love

14. If I Had a Boat - Karen Elson