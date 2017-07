Bond 25, tornano Daniel Craig ed Adele?

Di Federico Boni lunedì 10 luglio 2017

Daniel Craig sarà Bond per un'ultima volta?

Bond 25, Tom Hardy sogna Christopher Nolan Tom Hardy sogna di diventare James Bond con Christopher Nolan alla regia. Il rumor è abbastanza clamoroso e tutt'altro che ufficiale. Dopo mesi e mesi di toto-casting, l'abito del 'nuovo' 007 sarebbe tornato sulle larghe spalle di Daniel Craig, per contratto impegnato con la MGM per un altro capitolo del franchise. Il suo 5°, il 25esimo in totale.

A riportare l'indiscrezione il britannico Mirror, secondo cui Adele, premio Oscar grazie a Skyfall, sarebbe pronta a bissare l'esperienza James Bond con un'altra inedita canzone.

'Craig e Adele, insieme, sono la squadra vincente, la scelta top. Ci è voluto del tempo ma Daniel Craig sarà nuovamente 007. Quanto ad Adele, non sappiamo ancora nulla, ma ama essere parte di Bond, quindi i segni sono positivi'.

Il tabloid britannico cita addirittura Barbara Broccoli, storica produttrice della saga, per una news al momento da prendere con tutte le molle del caso. D'altronde Craig è stato più volte chiaro in passato, ammettendo di aver dato tutto quel che poteva dare al personaggio inventato da Ian Fleming. Dinanzi ad una proposta economica monster, però, il divo britannico potrebbe cedere per un'ultima volta. Da trovare, a questo punto, un regista, visto l'abbandono certo di Sam Mendes, con Christopher Nolan sogno tutt'altro che velato dei produttori. Confermati in cabina di sceneggiatura, per la settima volta nella storia del franchise, Neal Purvis e Robert Wade.