Jackals: trailer del thriller-horror con Stephen Dorff

Di Pietro Ferraro lunedì 10 luglio 2017

Jackals: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Kevin Greutert.

Stephen Dorff, che a ottobre sarà nei cinema americani nel prequel Leatherface, è protagonista di Jackals, un nuovo "slasher"che sembra perfetto per ingannare l'attesa fino all'uscita del sequel The Strangers previsto per l'anno prossimo.

Kevin Greutert, regista di Saw VI, Saw 3D: Capitolo finale e l'interessante Jessabelle dirige questo thriller-horror psicologico ambientato negli anni '80 e incentrato su una famiglia problematica che ingaggia un deprogrammatore (Dorff) per liberare il loro figlio adolescente da un culto omicida. Purtroppo si ritroveranno tutti sotto assedio quando i membri della setta circonderanno la loro casa chiedendo indietro il ragazzo.

Il cast di Jackals è completato da Deborah Kara Unger (Crash, Silent Hill), Johnathon Schaech (Music Graffiti), Ben Sullivan (Hell on Wheels), Chelsea Ricketts (Scream Queens) e Nick Roux (Jane By Design).