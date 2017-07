Alien: Reign of Man - trailer e poster dell'horror fantascientifico di Justin Price

Di Pietro Ferraro lunedì 10 luglio 2017

Alien Reign of Man: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'horror fantascientifico di Justin Price.

Uncork’d Entertainment ha reso disponibile un trailer e una locandina di Alien: Reign of Man, un horror fantascientifico in uscita negli States direttamente in DVD il 14 novembre.

Il regista Justin Price (Dark Moon Rising, The Cloth) fa il verso all'Alien: Covenant di Ridley Scott e non solo. La differenza è che Alien: Reign of Man ha un budget ridottissimo che però viene usato al massimo delle potenzialità e bisogna ammettere con un certo entusiasmo.





Approdata su un remoto pianeta, una squadra deve combattere gli alieni e attivare un macchinario destinato a risanare la Terra e a riportarla ad un attimo prima della sua rovina.

Il film è interpretato da Deanna Grace Congo, Torrei Hart, Khu e Cameron White.