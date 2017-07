Cold Skin: trailer e poster del film horror di Xavier Gens

Di Pietro Ferraro lunedì 10 luglio 2017

Cold Skin: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Xavier Gens.

Disponibile un primo trailer e una locandina dell'horror Cold Sky di Xavier Gens (The Divide, Frontier(s), The Crucifixion), adattamento dell'omonimo romanzo spagnolo di Albert Sanchez Piñol.

Il film descritto come un racconto lovecraftiano di isolamento e follia è in preparazione dal 2009 quando il David Slade di 30 giorni di buio lo stava sviluppando da una sceneggiatura di Alex e David Pastor (Carriers). Ad un certo punto quel gruppo creativo ha abbandonato e Gens ha finito per girare il film da una sceneggiatura di Jesús Olmo (28 settimane dopo).

Cold Skin si svolge ai margini del Circolo Polare Antartico, negli anni successivi alla prima guerra mondiale, un piroscafo si avvicina ad un'isola deserta lontana da tutte le rotte commerciali. A bordo c'è un giovane uomo, in viaggio per prendere il posto solitario di osservatore meteorologico e vivere in solitudine per un anno ai confini del mondo. Ma sulla riva non trova alcuna traccia dell'uomo che è stato mandato a sostituire, solo un folle naufrago che ha assistito ad un orrore che rifiuta di raccontare. Il resto è foresta, una casa isolata, rocce, silenzio e mare circostante. E poi la notte inizia a calare...

Il cast del film include Ray Stevenson (Punisher: Zona di guerra, Big Game) e David Oakes (The Borgias, The White Queen) insieme all'attrice spagnola Aura Garrido due volte candidata al Goya.