New Mutants: prima locandina e 4 teaser dello spin-off degli X-Men

Di Pietro Ferraro sabato 9 dicembre 2017

New Mutants: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off degli X-Men nei cinema americani dal 13 aprile 2018.

New Mutants sta puntando senza troppi mezzi termini sull'idea che questo sarà un film horror ambientato nell'universo degli X-Men. A conferma di ciò arriva una prima locandina del film e 4 inquietanti teaser in cui sembra confermato che sarà "Demon Bear" il villain principale del film.

L'account Twitter di New Mutants ha pubblicato 4 brevi teaser. I video accennano ai personaggi del film. Wolfsbane di Maisie Williams, Magik di Anya Taylor-Joy, Sunspot di Henry Zaga e Mirage di Blu Hunt con il video di quest'ultima che sembra accennare al villain Demon Bear, che nei fumetti ha una storia con Mirage. Il video presenta un paesaggio innevato con segni di artigli e tracce di sangue. Se ciò non fosse abbastanza c'è anche una collana con un orso ben visibile.

Nel caso in cui non si abbia familiarità con la saga di Demon Bear dei fumetti, si tratta di una amata storia degli X-Men dai tratti molto dark. Il Demon Bear esisteva originariamente solo nella mente di Mirage, ma l'entità malvagia riesce in qualche modo ad irrompere nel mondo reale uccidendo i suoi genitori. Nei fumetti ci sono alcune tavole che mostrano Mirage gravemente ferita che perde sangue e zoppica sullo sfondo di una scena innevata, simile a quella del teaser.

Insieme ai teaser c'è anche un poster che su Twitter è accompagnato dalla didascalia: "L'unica cosa che devi temere...è te stesso. #NewMutants"

Alla regia di New Mutants troviamo Josh Boone, una scelta insolita dato che parliamo del regista del dramma romantico Colpa delle Stelle. New Mutants arriverà nelle sale americane il 13 aprile 2018.

New Mutants: primo trailer italiano dello spin-off degli X-Men

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di New Mutants con il regista Josh Boone che ha fatto esattamente quello che aveva promesso, uno spin-off degli X-Men a tinte horror.

Sembra che il successo di Deadpool e Logan abbia veramente incoraggiato Fox a prendersi dei rischi e produrre film con contenuti adulti e iperviolenti che strizzano l'occhio all'horror.

Per chi fosse a digiuno di fumetti, i Nuovi Mutanti sono un gruppo di mutanti adolescenti ancora in fase di addestramento che di tanto in tanto collaborano con la squadra degli X-Men. La squadra è apparsa per la prima volta nel mondo di Marvel Comics nel 1982 creata dalla leggenda del fumetto Chris Claremont in collaborazione con Bob McLeod. Sembra che il film si prenderà parecchie libertà rispetto al materiale di origine, ma non è detto che sia una cosa negativa.

La versione cinematografica dei Nuovi Mutanti è caratterizzata da una giovane squadra di mutanti che potrebbero non essere familiari al grande pubblico, ma che i lettori dei fumetti Marvel saranno lieti di vedere sul grande schermo. Il film vede in azione la teenager russa Magik alias Illyana Rasputin interpretata da Anya Taylor-Joy (Split), la ragazza scozzese alias Rahne Sinclair interpretata da Maisie Williams (Il trono di spade), Danielle Moonstar alias Psyche interpretata da Blu Hunt (The Originals), il ragazzo brasiliano Sunspot alias Roberto da Costa interpretato da Henry Zaga (13 Reasons Why), Cannonball alias Samuel Guthrie interpretato da Charlie Heaton (Stranger Things) e la Dr. Cecilia Reyes interpretata da Alice Braga (Io sono leggenda).

New Mutants in uscita nei cinema americani 13 aprile 2018 è uno dei tre film degli X-Men che Fox distribuirà l'anno prossimo, gli altri due sono Deadpool 2 e X-Men: Dark Phoenix.





The New Mutants: concluse le riprese e nuove foto dal set

Lo spin-off The New Mutants ha ufficialmente concluso le riprese. Durante il fine settimana, il regista Josh Boone e gli attori Maisie Williams (Wolfsbane) e Henry Zaga (Sunspot) hanno utilizzato i social media per condividere alcune foto finali dal set, rivelando che la produzione è ufficialmente terminata. Ecco quello che Henry Zaga ha detto su Instagram in una dichiarazione riguardante il fine riprese.

Oggi abbiamo terminato un film molto speciale...Sono così orgoglioso della nostra famiglia New Mutants e di quello che abbiamo realizzato. È stata una delle migliori esperienze della mia vita, quindi grazie a tutti per averla resa indimenticabile e per un film straordinario #TheNewMutants #Aprile2018 #Thatsawrap.

La foto condivisa via Instagram da Josh Boone non ha rivelato molto, solo un gruppo di sedie vuote sul set che sono state usate dal cast. Il regista ha anche inviato immagini di se stesso e e dell'attrice Blu Hunt (Dani Moonstar) e un'altra foto con il suo co-sceneggiatore di New Mutants Knate Lee. Anche Maisie Williams ha inviato una foto che ritrae l'attrice mentre mostra una toppa di New Mutants con un vecchio logo del fumetto stampato sopra e Henry Zaga ha pubblicato una foto di una scarpa apparentemente autografata da tutto il cast. Blu Hunt ha condiviso anche un'immagine in cui rivela che è "esausta, triste e eccitata per il futuro".

Queste immagini arrivano pochi giorni dopo che un'altra foto ha rivelato un sanguinoso logo di New Mutants, che sembrava confermare un precedente aggiornamento che in cui si affermava che questo sarebbe il primo film horror degli X-Men. Sarà anche il primo di tre film degli X-Men che usciranno nel 2018 con un'uscita nei cinema fissata al 13 aprile 2018.

Il cast di The New Mutants comprende anche Anya Taylor-Joy come Magik, Charlie Heaton come Cannonball, Blu Hunt come Mirage e Alice Braga come la dottoressa Celia Reyes. La storia pare sarà focalizzata su tutti questi giovani mutanti che stanno scoprendo i loro nuovi poteri, con Demon Bear confermato come villain, anche se resta da vedere chi interpreterà quel personaggio.











The New Mutants: iniziate le riprese e prima foto dal set

Articolo pubblicato l'11 luglio 2017

Nel mese di maggio il regista Josh Boone aveva annunciato che The New Mutants si sarebbe girato a luglio, anche se non aveva fornito una data esatta per l'inizio della produzione. Ora scopriamo che la data era il 10 luglio, con il regista che ha utilizzato i social media per rivelare che la produzione ha preso il via.

Deadpool 2: nuove foto dal set con Wade Wilson senza maschera Ryan Reynolds torna nei panni del mercenario chiacchierone nel sequel "Deadpool 2" - Al cinema a Giugno 2018.

Boone Ha anche condiviso la prima foto da set, un regalo scherzoso che arriva dal direttore della fotografia del film, Peter Deming. A seguire il messaggio pubblicato su Instagram da Josh Boone sul regalo ricevuto.

Il regalo scherzoso da @peter_deming. Iniziamo a girare domani! Augurateci buona fortuna! #newmutants #xmen"

Il "regalo scherzoso" in questione è un ciak che invece di mostrare il logo "The New Mutants", presenta un logo modificato della sit-com anni '80 Growing Pains (Genitori in blue jeans), con una "X" posizionata All'interno della "O" e una foto del cast completo di Genitori in blue jeans, tra cui un giovane Leonardo DiCaprio. Il ciak è ovviamente un gioco che fa riferimento al gruppo di giovani mutanti al centro di questa storia, tra cui Maisie Williams come Wolfsbane, Anya Taylor-Joy come Magik, Henry Zaga come Sunspot, Charlie Heaton come Cannonball e Blu Hunt come Mirage.

Il cast include anche Alice Braga giunta bordo per sostituire Rosario Dawson nel ruolo della dottoressa Celia Reyes, che funge da mentore a questi nuovi mutanti. Anche lei è un mutante, che ha la capacità di creare un bio-campo protettivo intorno a sé. È stato anche recentemente confermato che James McAvoy non tornerà come il professor Charles Xavier, probabilmente perché sarà impegnato a lavorare su X-Men: Dark Phoenix. Ci sono state anche segnalazioni che il villain principale sarà Demon Bear e che il film includerà Warlock, anche se non è ancora noto chi interpreterà questo personaggio Marvel. Ora che la produzione ha avuto inizio, forse 20th Century Fox rilascerà a breve una lista completa del cast.

Nel mese di aprile, 20th Century Fox ha fissato la data di uscita di The New Mutants al 13 aprile 2018, rendendolo il primo dei tre film degli X-Men ad uscire nei cinema l'anno prossimo. Il secondo sarà Deadpool 2 in arrivo il 1° giugno 2018, con X-Men: Dark Phoenix che seguirà il 2 novembre 2018. Deadpool 2 ha già iniziato le riprese con David Leitch (John Wick) al timone mentre X-Men: Dark Phoenix dovrebbe iniziare a girare entro la fine dell'anno sotto la direzione di Simon Kinberg che fa il suo debutto alla regia.

Abbiamo anche recentemente avuto la conferma che Evan Peters riprenderà il suo ruolo di Quicksilver in X-Men 7, che introdurrà anche Dazzler, anche se non è stato confermato chi interpreterà il personaggio. Josh Boone, che ha scritto The New Mutants con Knate Lee, ha rivelato all'inizio di quest'anno che The New Mutants sarà "un vero e proprio film horror" ambientato nell'universo degli X-Men, che non avrà nessun costume o supervillain e sarà "molto, molto diverso" dai film degli X-Men che abbiamo visto sino ad ora.