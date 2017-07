The New Mutants: iniziate le riprese e prima foto dal set

Di Pietro Ferraro martedì 11 luglio 2017

Lo spin-off "The New Mutants" di Josh Boone ha iniziato le riprese.

Nel mese di maggio il regista Josh Boone aveva annunciato che The New Mutants si sarebbe girato a luglio, anche se non aveva fornito una data esatta per l'inizio della produzione. Ora scopriamo che la data era il 10 luglio, con il regista che ha utilizzato i social media per rivelare che la produzione ha preso il via.

Deadpool 2: nuove foto dal set con Wade Wilson senza maschera Ryan Reynolds torna nei panni del mercenario chiacchierone nel sequel "Deadpool 2" - Al cinema a Giugno 2018.

Boone Ha anche condiviso la prima foto da set, un regalo scherzoso che arriva dal direttore della fotografia del film, Peter Deming. A seguire il messaggio pubblicato su Instagram da Josh Boone sul regalo ricevuto.

Il regalo scherzoso da @peter_deming. Iniziamo a girare domani! Augurateci buona fortuna! #newmutants #xmen"

Il "regalo scherzoso" in questione è un ciak che invece di mostrare il logo "The New Mutants", presenta un logo modificato della sit-com anni '80 Growing Pains (Genitori in blue jeans), con una "X" posizionata All'interno della "O" e una foto del cast completo di Genitori in blue jeans, tra cui un giovane Leonardo DiCaprio. Il ciak è ovviamente un gioco che fa riferimento al gruppo di giovani mutanti al centro di questa storia, tra cui Maisie Williams come Wolfsbane, Anya Taylor-Joy come Magik, Henry Zaga come Sunspot, Charlie Heaton come Cannonball e Blu Hunt come Mirage.

Il cast include anche Alice Braga giunta bordo per sostituire Rosario Dawson nel ruolo della dottoressa Celia Reyes, che funge da mentore a questi nuovi mutanti. Anche lei è un mutante, che ha la capacità di creare un bio-campo protettivo intorno a sé. È stato anche recentemente confermato che James McAvoy non tornerà come il professor Charles Xavier, probabilmente perché sarà impegnato a lavorare su X-Men: Dark Phoenix. Ci sono state anche segnalazioni che il villain principale sarà Demon Bear e che il film includerà Warlock, anche se non è ancora noto chi interpreterà questo personaggio Marvel. Ora che la produzione ha avuto inizio, forse 20th Century Fox rilascerà a breve una lista completa del cast.

Nel mese di aprile, 20th Century Fox ha fissato la data di uscita di The New Mutants al 13 aprile 2018, rendendolo il primo dei tre film degli X-Men ad uscire nei cinema l'anno prossimo. Il secondo sarà Deadpool 2 in arrivo il 1° giugno 2018, con X-Men: Dark Phoenix che seguirà il 2 novembre 2018. Deadpool 2 ha già iniziato le riprese con David Leitch (John Wick) al timone mentre X-Men: Dark Phoenix dovrebbe iniziare a girare entro la fine dell'anno sotto la direzione di Simon Kinberg che fa il suo debutto alla regia.

Abbiamo anche recentemente avuto la conferma che Evan Peters riprenderà il suo ruolo di Quicksilver in X-Men 7, che introdurrà anche Dazzler, anche se non è stato confermato chi interpreterà il personaggio. Josh Boone, che ha scritto The New Mutants con Knate Lee, ha rivelato all'inizio di quest'anno che The New Mutants sarà "un vero e proprio film horror" ambientato nell'universo degli X-Men, che non avrà nessun costume o supervillain e sarà "molto, molto diverso" dai film degli X-Men che abbiamo visto sino ad ora.