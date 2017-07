Swan Lake, Felicity Jones per Luca Guadagnino

Di Federico Boni martedì 11 luglio 2017

Titolo Universal per Luca Guadagnino.

Suspiria di Luca Guadagnino, Thom Yorke dei Radiohead comporrà la colonna sonora Prima colonna sonora per Thom Yorke dei Radiohead grazie al nuovo Suspiria targato Guadagnino. Momento d'oro per Luca Guadagnino, accolto trionfalmente all'ultimo Sundance con l'atteso Chiamami col tuo nome e attualmente in post-produzione con il temuto remake di Suspiria. Il regista di Melissa P. girerà infatti un altro film in lingua inglese, con Felicity Jones mattatrice.

Swan Lake il titolo, targato Universal, ovviamente ispirato a Il lago dei cigni di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Parola di Variety, con Kristina Lauren Anderson autrice della sceneggiatura. Il Lago dei Cigni è stato per la prima volta presentato nel 1877 al Teatro Bolshoi di Mosca. 7 anni fa, come dimenticarlo, fu Darren Aronofsky a portarlo in Sala con Black Swan, pellicola che condusse Natalie Portman all'Oscar.

La storia del Lago dei Cigni è quella di un principe innamorato di una principessa trasformata in cigno da un mago malvagio. L'ultimo film di Luca Guadagnino visto in sala, e in Italia di fatto passato inosservato, è A Bigger Splash, malamente accolto durante la 72ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ma apprezzato dai critici a stelle e strisce.

